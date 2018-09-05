رئيس الأمن العام يبحث مع مساعد وزير الخارجية تطوير آليات التعاون في مجال حقوق الإنسان المنامة في 05 سبتمبر / بنا / استقبل سعادة اللواء طارق بن حسن الحسن رئيس الأمن العام ، اليوم، سعادة السيد عبدالله بن فيصل بن جبر الدوسري مساعد وزير الخارجية.



وفي مستهل اللقاء، رحب رئيس الأمن العام بمساعد وزير الخارجية، منوها إلى أهمية تعزيز الجهود المبذولة في مجال حقوق الإنسان وضرورة العمل على تطوير آليات التعاون والتنسيق في هذا المجال.



وتم خلال اللقاء، بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.



من جهته، أشاد سعادة مساعد وزير الخارجية بالتعاون الوثيق بين الوزارتين، وما حققته وزارة الداخلية من تطور بفضل توجيهات الفريق الركن معالي الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية في مجال إدخال مناهج وثقافة حقوق الإنسان في برامج التعليم والتدريب بالأكاديمية الملكية للشرطة، ومراكز التدريب وتطبيق مدونة سلوك الشرطة، الأمر الذي كانت له انعكاسات واضحة على تقدم العمل الشرطي في مملكة البحرين ووصوله إلى أفضل المستويات وفق المعايير الدولية.



م.ا.ب/ع ع



بنا 1703 جمت 05/09/2018





عدد القراءات : 29 اخر تحديث : 2018/09/05 - 10 : 08 PM