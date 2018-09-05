المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي يناقش تعزيز التعاون بين الدول العربية

القاهرة في 05 سبتمبر/بنا/ عقد المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي اجتماعا اليوم على مستوى كبار المسؤولين برئاسة رئيس دائرة العلاقات الاقتصادية بوزارة التجارة العراقية عادل خضير المسعودي، ومشاركة ممثلي الدول العربية والمدراء العامين لمؤسسات العمل العربي الاقتصادي المشتركة والمسؤولين بوزارة المالية لإعداد مشاريع القرارات في المجالات الاقتصادية والاجتماعية التي ستعرض على المجلس في دورته الوزارية غدا.



وتم خلال الاجتماع مناقشة سبل تعزيز التعاون الاقتصادي بين الدول العربية من خلال العمل على إزالة العراقيل التي تواجه منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، ورفع حجم التجارة العربية البينية اضافة الى الملفات الاقتصادية والاجتماعية.



وقال الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية بالجامعة العربية كمال حسن علي إن الاجتماع بحث العديد من موضوعات العمل الاقتصادي والاجتماعي العربي المشترك، وفي مقدمتها تقرير الأمين العام لجامعة الدول العربية حول متابعة تنفيذ قرارات الدورة (101) للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، ونشاط القطاع الاقتصادي والاجتماعي بالأمانة العامة للجامعة بين دورتي (101) و(102)، والإجراءات المتخذة لتنفيذ قرارات المجلس بهذا الشأن.



كما ناقش المجلس اعداد الملف الاقتصادي والاجتماعي لمجلس الجامعة على مستوى القمة في دورته العادية (30) المقرر عقدها في تونس في مارس من العام المقبل، ومتابعة تنفيذ قرارات القمة العربية الأفريقية في دورته الرابعة التي عقدت في غينيا الاستوائية في 23 نوفمبر 2016، ومتابعة تنفيذ (إعلان الرياض) الصادر عن القمة الرابعة للدول العربية ودول أمريكا الجنوبية التي عقدت بالمملكة العربية السعودية عام 2015، والإعداد والتحضير للقمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية في دورتها الرابعة المقرر عقدها في لبنان العام المقبل.



وأوضح أن المجلس استعرض التعاون بين منظومتي الجامعة العربية والأمم المتحدة في الجوانب الاقتصادية والاجتماعية، وتقرير متطلبات إتمام منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، وتحضيرات الاتحاد الجمركي العربي ولجانه الفنية المنبثقة عنه، والاستثمار في الدول العربية، فضلا عن الموضوعات المتعلقة بالمنظمات العربية المتخصصة.



واستعرض المجلس الاقتصادي والاجتماعي مشروع ميثاق عربي لتطوير قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتعديل النظام الأساسي للمجلس الوزاري العربي للمياه ومناقشة تعديل اتفاقية المنظمة العربية لتكنولوجيا الاتصال والمعلومات، وموضوعات تتعلق بالمنظمة العربية للتنمية الزراعية.



وقال أن المجلس بحث آلية فض المنازعات بين الدول العربية وهي آلية قديمة ثبت بالمتابعة أن بها بعض القصور حيث جرى تكليف الأمانة العامة للجامعة العربية بمراجعة اللائحة الخاصة بهذه الآلية من قبل لجنة من الخبراء القانونيين المختصين للنظر في هذه الآلية لفض المنازعات بين الدول العربية.



واعلن الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية بالجامعة العربية أنه سيتم على هامش الاجتماع الوزاري غدا، توقيع مذكرة تفاهم بين الأمانة العامة للجامعة والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة التابعة للبنك الإسلامي للتنمية.



كما جرى تشكيل لجنة من الخبراء القانونيين العرب بشأن تفعيل اتفاقية الاستثمار في الدول العربية، لإعداد مشروع قانون جديد حول الاستثمار في ضوء الملاحظات الواردة من الدول العربية على الاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال في الدول العربية، والاتفاق على تشكيل هيئة قضاة محكمة الاستثمار العربية سواء كانوا أعضاء أصليين في المحكمة وعددهم 13 عضوا أو أعضاء احتياطيين وعددهم أيضا 13 عضوا.



وأوضح الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية بالجامعة العربية أنه جرى دراسة ميثاق عربي لتطوير قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة, نظرا لدورها المهم في اقتصاديات الدول العربية وتشغيل الشباب ومحاربة البطالة، فيما جرى الاتفاق على مشروع هذا الميثاق لرفعه إلى القمة العربية التنموية والاقتصادية في بيروت في شهر يناير من العام المقبل.



وأفادت الأمين العام المساعد للشؤون الاجتماعية بالجامعة العربية السفيرة الدكتورة هيفاء أبوغزالة، أنه جرى مناقشة العديد من الملفات الاجتماعية ومشاريع القرارات الخاصة بها المرفوعة من قبل اللجنتين الاجتماعية والاقتصادية التي عقدتا خلال الأيام الماضية ورفع مشاريع القرارات إلى الدورة الوزارية غدا.



وأشارت إلى أنه من أبرز مشاريع القرارات مشروع قرار بدعم الاقتصاد الفلسطيني، ومشروع قرار مقدم من المملكة الأردنية الهاشمية بإنشاء المجلس الأعلى للسكان والتنمية في الدول العربية.





س.ي



بنا 1625 جمت 05/09/2018





عدد القراءات : 17 اخر تحديث : 2018/09/05 - 41 : 07 PM