الأمانة العامة لمجلس التعاون تناقش تطورات الشراكة الاستراتيجية مع المملكة المتحدة

الرياض في 05 سبتمبر/ بنا / عقد في مقر الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بالرياض اليوم الاربعاء، اجتماع بين الامانة العامة لمجلس التعاون والحكومة البريطانية برئاسة الدكتور عبدالعزيز حمد العويشق الأمين العام المساعد للشؤون السياسية والمفاوضات، والسيدة جولي سكوت، مديرة إدارة الخليج بوزارة خارجية المملكة المتحدة.



وأوضح الأمين العام المساعد للشؤون السياسية والمفاوضات بأنه تم خلال الاجتماع مناقشة الخطط المستقبلية للاجتماعات وورش العمل المشتركة بين الجانبيين، والتحضير للاجتماعات القادمة المتفق عليها في اطار مخرجات القمة التي عقدت بين مجلس التعاون والمملكة المتحدة في مملكة البحرين في ديسمبر 2016، إضافة الى بحث آخر تطورات التعاون في تحقيق الشراكة الاستراتيجية بين مجلس التعاون وبريطانيا في جميع المجالات بما في ذلك التعاون في المجالات الاقتصادية، العسكرية، والأمنية، والأمن السيبراني ،والبيئة، والثقافية والتواصل بين الشعوب.



واضاف بانه تم خلال الاجتماع ايضا بحث اخر تطورات القضايا الاقليمية والدولية وتم اطلاع الجانب البريطاني على نتائج المؤتمر الرفيع المستوى عن مرجعيات الحل السياسي في اليمن الذي عقد في الأمانة العامة في تاريخ 13 اغسطس 2018، وعزم الامانة العامة و الحكومة اليمنية على عقد مؤتمر اخر في نيويورك بتاريخ 21 سبتمبر الحالي حول تحديات الحل السياسي و العمل الانساني و اعادة الاستقرار و الاعمار.



وأكد الأمين العام المساعد بان هذه اللقاءات المشتركة بين الامانة العامة وممثلي الحكومة البريطانية تؤكد حرص الجانبين على تعزيز الشراكة الاستراتيجية والاقتصادية بين مجلس التعاون و المملكة المتحدة، وتوسيع آفاق التعاون المشترك بينهما، بما في ذلك التعاون السياسي والأمني والتنسيق في مواجهة الأزمات الإنسانية في المنطقة.





م.ا.ب/س.ي



بنا 1624 جمت 05/09/2018





عدد القراءات : 18 اخر تحديث : 2018/09/05 - 40 : 07 PM