مؤتمر "سمارتسك" يوصي ببناء نظام متكامل لاستثمار تطبيقات الأمن السيبراني والبلوك تشين بالبحرين

المنامة في 5 سبتمبر/ بنا / أوصى مؤتمر"سمارتسك" لتقنيات الأمن السيبراني والبلوك تشين ببناء نظام بيئي متكامل "Ecosystem" في مملكة البحرين لتحقيق الاستفادة القصوى من هاتين التقنيتين، ومن أجل استثمار تطبيقاتهما في مجالات الاقتصاد والمالية والتعليم والصحة وغيرها، وضرورة تحصين تلك الأنظمة ضد التهديدات الناجمة عن الهجمات الإلكترونية والاختراق المعلوماتي.



وأكد المشاركون في المؤتمر أهمية أن يتضمن هذا النظام المتكامل تطوير التشريعات القانونية المتعلقة بالأمن السيبراني وتقنية البلوك تشين في البحرين، وتشجيع المزيد من الاستثمارات في البنية التحتية للمعلومات التي تتضمن الشبكات والخوادم، إضافة إلى حزمة البرمجيات والتطبيقات ذات الصلة، سوية مع التشريعات ذات العلاقة.



وأوصى مؤتمر "سمارتسك" أيضا بتعزيز الوعي بتطبيقات للبلوك تشين في عالم الأمن السيبراني، كتطبيق التصديق الالكتروني اللامركزي، وتطبيق التوقيع الرقمي بدون مفتاح والذي يسهل عمل فريق الاستجابة للحوادث السيبرانية، والتطبيق اللامركزي لحماية البنى التحتية.



ودعا المشاركون إلى الإسراع في تنفيذ مبادرات استخدام البلوك تشين للمنازل المتصلة، وأمن إنترنت الأشياء، وأمن معلومات المواطن، إضافة إلى مجالات إدارة الهوية والتصويت الالكتروني والعقود الذكية وتسجيل الأصول وغيرها، والاستفادة من البلوك تشين في جعل الاقتصاد الرقمي أكثر أمانًا.



وقال رئيس جمعية البحرين لشركات التقنية "بتك" عبيدلي العبيدلي " لقد جمعنا الأمن السيبراني وتقنية البلوك تشين تحت مظلة فعالية واحدة تحمل عنوان مؤتمر سمارتسك لأن البلوك تشين الاَن لها تأثير حقيقي في مجال الأمن السيبراني، نظرًا لانها توفر الحل الأفضل لحماية أمن الشبكة والتصدي للهجمات والجرائم الإلكترونية".



وأضاف العبيدلي في تصريح له في ختام أعمال المؤتمر "نحن نرى أن السوق المتعلق بتقنية البلوك تشين ينمو بسرعة كبيرة، ومن الواضح أن العديد من الأفراد والمنظمات من مختلف المجالات يبحثون الآن في تطبيقات للبلوك تشين التي تمتد إلى ما هو أبعد من أصولها التي تتعلق بالعمليات المالية، وخص بالذكر القطاع المصرفي الذي يعتبر أول صناعة رئيسية تستثمر بكثافة في بلوك تشين".



وأشار إلى أن البحرين ليست بعيدة عن التحديات التي تواجه باقي دول العالم في مجال تقنية البلوك تشين، ومن أهم هذه التحديات أن التقنية تظل غير ناضجة، ولم تجر التجارب الكافية لاختبار التحديات الأمنية لهذه التقنية، ومن أبرز هذه التهديدات ظهور "الحواسيب الكمية"، والتي قد تهدد عمل العديد من خوارزميات التشفير.



هذا وقد توزعت أعمال مؤتمر "سمارتسك" للأمن السيبراني وبلوك تشين على مدى يومين على عدد من الجلسات النقاشية وورش العمل تحدث فيها خبراء من البحرين وخارجها، حيث سلطوا الضوء على المستجدات الحديثة العلمية في هذا المجال، والممارسات الأمنية الصحيحة، والاستخدام الأمثل لأنظمة المعلومات، إضافة إلى تسليط الضوء على عددٍ من التجارب والحوادث التي تعرَّضت لها الجهات الرسمية وغيرها في مجال الاختراق الأمني.



حضر المؤتمر الذي يقام بدعم من "تمكين" وبشراكة استراتيجية مع هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية قرابة 600 مشارك من الجهات الحكومية من وزارات وهيئات ومؤسسات، إضافة إلى مؤسسات القطاع الخاص مثل البنوك والشركات والمؤسسات التعليمية والصحية، وغيرها من الجهات الساعية لاستثمار التحول الرقمي في تعزيز أدائها وزيادة تنافسيتها.



م.ا.ب/ع ذ



بنا 1531 جمت 05/09/2018





عدد القراءات : 50 اخر تحديث : 2018/09/05 - 43 : 06 PM