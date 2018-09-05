"الأمن الإذاعي" يناقش استعدادات الإدارات المعنية بوزارة الداخلية للعام الدراسي الجديد

المنامة في 05 سبتمبر/ بنا / تزامناً مع الاستعدادات الجارية حاليا لتأمين عودة الطلبة للمدارس والهادفة إلى تحقيق عام دراسي ناجح ، يناقش برنامج "الأمن" الإذاعي في حلقته التي تذاع غدا "الخميس" الاستعدادات التي اتخذتها الإدارات المعنية بوزارة الداخلية في هذا المجال، حيث يستضيف البرنامج عدداً من الجهات ذات العلاقة .



برنامج "الأمن" الإذاعي، تعده وتقدمه الإدارة العامة للإعلام والثقافة الأمنية بوزارة الداخلية بالتعاون مع إذاعة مملكة البحرين ويبث كل خميس في تمام الساعة 1.00 ظهراً على الموجة FM102.3 والحلقة من تقديم النقيب فايز أمين وشيخة الزياني ويخرجها على الهواء مساعد ملازم ثاني عبدالرحمن البطي.



للمشاركة بالبرنامج يمكن الاتصال على هاتف 17684888 وللتواصل عبر الرسائل النصية من شركة بتلكو 92675 ، زين88263 ، فيفا 98029، كما يمكنكم مشاهدة الحلقة على الهواء مباشرة عبر قناة اليوتيوب الخاصة بالوزارة moi_bahrain .





م.ا.ب/س.ي



بنا 1527 جمت 05/09/2018





عدد القراءات : 44 اخر تحديث : 2018/09/05 - 42 : 06 PM