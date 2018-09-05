مدير عام الدفاع المدني يكرم إدارة الحماية والسلامة وفريق الجودة بمناسبة الحصول على شهادة الجودة

المنامة في 05 سبتمبر / بنا / كرم العميد عبدالعزيز راشد العامر مدير عام الإدارة العامة للدفاع المدني، فريق الجودة وإدارة الحماية والسلامة بمناسبة الحصول على شهادة الجودة ISO9001:2015 للمرة الرابعة على التوالي، حيث تضمن تقرير المدقق الخارجي بعض نقاط القوة والتي تمثلت في التزام الإدارة العليا بتطبيق سياسة الجودة، إدراكاً لأهميتها بالإضافة إلى وجود دليل تشغيلي شامل وواضح.



وأشار إلى أن هذا التكريم، يعد حافزاً لبقية الإدارات للمثابرة والاجتهاد في مجال العمل وتنمية المهارات والقدرات، بما يعزز من الاحترافية والمهنية في تقديم الخدمات للمواطنين والمقيمين والارتقاء بمستوى الأداء وتعزيز البيئة التنافسية، من خلال تمكين الموظفين من تقديم المبادرات والمقترحات لتحقيق رؤية ورسالة وأهداف الإدارة.



وأكد مدير الإدارة العامة للدفاع المدني على بذل المزيد من الجهد والعطاء للحفاظ على هذه الإنجازات وتقديم أفضل الخدمات.



م.ا.ب/ع ع



بنا 1527 جمت 05/09/2018





عدد القراءات : 42 اخر تحديث : 2018/09/05 - 41 : 06 PM