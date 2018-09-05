مقدرا متابعة ودعم سمو رئيس الوزراء .... وزير الإسكان: تلبية الطلبات القديمة تحظى بالأولوية

المنامة في 5 سبتمبر / بنا / اكد وزير الإسكان المهندس باسم بن يعقوب الحمر أن الوزارة حريصة على تلبية الطلبات الإسكانية القديمة المدرجة على قوائم الانتظار بأسرع وقت ممكن وذلك باستيعابها بالمشاريع الإسكانية وتقوم بالمراجعة والتدقيق المستمر لهذه الطلبات لمنحها الأولوية.



وقال إنه تنفيذا لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر، قامت وزارة الإسكان بدراسة عدد من المواقع لإقامة مشاريع إسكانية عليها والتي تخدم 15 منطقة وقرية لاستيعاب الطلبات الإسكانية في تلك المناطق بعد زيارتها ميدانيا والالتقاء بالأهالي للاستماع منهم إلى متطلباتهم واحتياجاتهم .



وتابع وزير الإسكان بأنه تم عرض التقرير في وقت سابق على مجلس الوزراء والذي قام بدوره بإحالته إلى اللجنة الوزارية للإعمار والبنية التحتية، ذلك في إطار استعراض المجلس للاحتياجات الإسكانية في الدراز وبني جمرة وجنوسان وسترة والصالحية والقرية وأم الحصم والنويدرات والنبيه صالح وقلالي والدير وسماهيج وبوري والنعيم ودار كليب.



وأشار الوزير الحمر إلى أن التقرير تضمن عددا من المواقع المقترحة لإقامة مشاريع إسكانية تم إحالتها لدراستها من قبل الإدارة العامة للتخطيط العمراني، مؤكدا بأنه حال توفر تلك الأراضي ستعمل الوزارة على طلب الميزانيات لمشاريع مستقبلية ضمن خطط الوزارة .



وفيما يتعلق بتوجيهات سموه بضرورة التعاون البناء مع وسائل الإعلام والصحافة، أكد المهندس باسم الحمر أن الوزارة حريصة على تنفيذ أمر وتوجيهات سموه بمتابعة ورصد التماسات المواطنين عبر مختلف وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمكتوبة والتفاعل معها بشكل فوري، مؤكدا أن توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر تعكس مدى اهتمام سموه المستمر في متابعة كل ما يهم ويخص المواطن من أجل سرعة تلبية احتياجاته من كافة المجالات الخدمية، وتنم عن مدى حرص سموه الحثيث على تحسين الخدمات المقدمة للمواطن لضمان حصوله على أفضل الخدمات لاسيما الإسكانية منها.



وقدر وزير الإسكان المهندس باسم بن يعقوب الحمر الدعم اللامحدود الذي يوليه صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر لوزارة الإسكان، والمتابعة الحثيثة من قبل سموه للمشاريع الإسكانية.







خ.ب/س.ي



بنا 1526 جمت 05/09/2018





عدد القراءات : 49 اخر تحديث : 2018/09/05 - 38 : 06 PM