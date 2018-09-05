اختتام أعمال الاجتماع الوزاري الطريق إلى التغطية الصحية الشاملة في إقليم شرق المتوسط

صلالة في 5 سبتمبر / بنا / اختتمت بصلالة اليوم أعمال الاجتماع الوزاري "الطريق إلى التغطية الصحية الشاملة في إقليم شرق المتوسط" الذي نظمته منظمة الصحة العالمية بالتعاون مع وزارة الصحة العمانية واستمر ثلاثة أيام.



واشتمل اعلان صلالة الختامي على عدد من التوصيات المتعلقة بالتغطية الصحية الشاملة في اقليم دول شرق المتوسط من بينها دعوة راسمي السياسات الصحية إلى تحديد حزمة خدمات صحية أساسية محددة السياق تستند إلى حزم المنافع ذات الأولوية في مجال التغطية الصحية الشاملة المحددة عالمياً وإقليمياً مع الأخذ في الحسبان عبء الأمراض في كل قُطر والمتطلبات الاقتصادية وتفضيلات الناس.



ودعت التوصيات الى تكريس اهتمام قوي ومتواصل للجودة ولسلامة المرضى في نظم الرعاية الصحية بكل من القطاعين العام والخاص مع التأكيد على إشراك الناس وتمكينهم لتحسين تقديم الرعاية الصحية ومد نطاق التغطية بخدمات الرعاية الصحية لتشمل طب الأسرة وتحسين البنية الاساسية وتعزيز القوى العاملة وتحسين فرص الحصول على الأدوية الأساسية والتكنولوجيات الصحية.



واوصى الاعلان بإنشاء منصات شاملة متعددة القطاعات للحوار من اجل تيسير إشراك أصحاب المصلحة في صياغة رؤية التغطية الصحية الشاملة ومن ثم تنفيذها وتبني مبادئ الربط بين العمل الإنساني والتنمية والسلام لضمان اتباع نهج متكامل في البلدان المتضررة من حالات الطوارئ وتعزيز نُظم المعلومات الصحية الوطنية بما في ذلك الصحة الالكترونية لرصد التقدم الـمُحرَز نحو تحقيق التغطية الصحية الشاملة.



ع ع



بنا 1526 جمت 05/09/2018





عدد القراءات : 30 اخر تحديث : 2018/09/05 - 36 : 06 PM