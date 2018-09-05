وزير الاعلام العماني يستقبل مدير عام وكالة انباء البحرين مسقط في ٥ سبتمبر / بنا / استقبل معالي الدكتور عبدالمنعم بن منصور الحسني وزير الإعلام بسلطنة عمان بمكتبه اليوم، سعادة السيد أحمد محمد المناعي مدير عام وكالة أنباء البحرين بمناسبة زيارته الرسمية لسلطنة عمان.

وفي بداية اللقاء نقل مدير عام وكالة أنباء البحرين تحيات سعادة السيد علي بن محمد الرميحي وزير شؤون الإعلام لأخيه معالي وزير الإعلام العماني، كما تقدم لمعاليه بخالص الشكر والتقدير على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، مشيداً بما وصلت إليه سلطنة عمان الشقيقة من مستويات متقدمة في العديد من المجالات في ظل النهضة المباركة التي يقودها حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد سلطان عمان.



ومن جانبه، عبّر الدكتور عبدالمنعم بن منصور الحسني وزير الإعلام العُماني عن سعادته بهذه الزيارة، وأكد على أهمية اللقاءات المشتركة بين الجانبين لما لها من دور في دعم التعاون والتواصل بين وكالات الأنباء في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.



وتم خلال اللقاء بحث آفاق التعاون الثنائي بين المؤسسات الإعلامية في البلدين الشقيقين وخاصة بين وكالة الأنباء العمانية ووكالة أنباء البحرين ورفع مستوى التعاون بينهما في مجال تبادل الأخبار والصور والتقارير الصحفية الإعلامية.



حضر اللقاء سعادة السيد علي بن خلفان الجابري وكيل وزارة الإعلام والدكتور محمد بن مبارك العريمي المدير العام ورئيس تحرير وكالة الأنباء العمانية وعدد من المسؤولين بوزارة الإعلام العمانية .



م.ا.ب/ع ذ



بنا 1424 جمت 05/09/2018





عدد القراءات : 53 اخر تحديث : 2018/09/05 - 09 : 07 PM