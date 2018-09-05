المحكمة العليا الاسرائيلية تقرر إخلاء وهدم قرية الخان الأحمر شرق القدس المحتلة

القدس المحتلة في 5 سبتمبر / بنا / قررت المحكمة العليا الإسرائيلية خلال جلسة الالتماس اليوم إخلاء وهدم قرية الخان الأحمر البدوية شرق مدينة القدس المحتلة على أن يتم البدء بتنفيذ ذلك بعد أسبوع من اليوم.



ودعا رئيس هيئة الجدار والاستيطان وليد عساف الفلسطينيين التواجد في الخان الأحمر لمنع عملية الهدم والتصدي لقرارات الاحتلال ومساندة الأهالي والوقوف في وجه كل المخططات الرامية للاستيلاء على الأرض وتشريد الناس وتهجيرهم من أماكن سكنهم.





س.ي/ع ذ



بنا 1406 جمت 05/09/2018





عدد القراءات : 35 اخر تحديث : 2018/09/05 - 22 : 05 PM