المركز البلدي الشامل ينضم لنظام المقترحات والشكاوى (تواصل) المنامة في 5 سبتمبر / بنا / في إطار توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء بأهمية فتح قنوات تواصل دائمة مع الجمهور بما يلبي تطلعاتهم واحتياجاتهم من الخدمات الحكومية، أعلن الوكيل المساعد للخدمات البلدية المشتركة بوزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني المهندس وائل المبارك عن انضمام المركز البلدي الشامل للنظام الوطني للمقترحات والشكاوى (تواصل).



وذكر المبارك أن المركز البلدي الشامل وبالتعاون مع هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية حرص على الانضمام للنظام، كون النظام يعد أحد القنوات الإلكترونية الرئيسية التي تمكن المواطنين والمقيمين من تقديم مقترحاتهم واستفساراتهم وشكاواهم للجهات الحكومية، بشكل مباشر يسهل ويسرع من التعامل معها وحلها.



وأضاف المبارك أن انضمام المركز للنظام، يأتي سعياً منه لمعالجة شكاوى الناس والرد على استفساراتهم بشكل أسرع عبر التحول الإلكتروني، وبطريقة تواكب المستحدثات الحالية، بما ينعكس على تطوير العمل، ويحقق الاستفادة من ميزات النظام في التواصل مع الجمهور، مشيراً إلى أن التواصل الفعال بين الطرفين المستخدمين للنظام أمر يحرص عليه المركز، وذلك عبر تدريب القائمين على النظام من قبل هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية، من أجل تقديم مستوى احترافي يحقق الغاية من النظام.



ويمكن للمواطنين والمقيمين التواصل مع المركز البلدي الشامل لتقديم أي مقترحات أو استفسارات أو شكاوى تخص عمل المركز الذي يعد محطة واحدة شاملة، تخدم المستثمرين والاستشاريين للحصول على كافة المعلومات للبدء في المشاريع الاستثمارية أو تطويرها، والحصول على تراخيص البناء بجميع أنواعها لجميع المناطق ذات الطبيعة الاستثمارية والصناعية والخدمية، وجميع المشاريع الاستراتيجية والحكومية، وذلك عن طريق ربط كافة الأطراف المعنية مثل مجلس التنمية الاقتصادية وغرفة تجارة وصناعة البحرين وجمعية البحرين للتطوير العقاري وجمعية المقاولين وجمعية المهندسين وجمعية المكاتب الهندسية وغيرهم.



يذكر أن النظام الوطني للمقترحات والشكاوى يتوفر عبر منصة متجر تطبيقات حكومة البحرين الإلكترونية كتطبيق للأجهزة الذكية يمكن تحميله عبر Bahrain.bh/apps، أو عبر منصة البوابة الوطنية للحكومة الالكترونية Bahrain.bh.



وبانضمام المركز للنظام يرتفع عدد الجهات التي تتواصل إلكترونياً مباشرة مع العملاء عبر النظام إلى 33 جهة حكومية.





خ.ب/س.ي/ع ذ



بنا 1356 جمت 05/09/2018





عدد القراءات : 55 اخر تحديث : 2018/09/05 - 18 : 05 PM