الشيخة مي تستقبل الرئيس التنفيذي لديار المحرق المنامة في 5 سبتمبر / بنا / استقبلت معالي الشيخة مي بنت محمد آل خليفة رئيسة هيئة البحرين للثقافة والآثار اليوم الأربعاء في متحف البحرين الوطني الدكتور ماهر الشاعر الرئيس التنفيذي لشركة ديار المحرق، حيث تباحث الطرفان سبل تعزيز التعاون المشترك، الذي من شأنه الارتقاء بالحراك الثقافي البحريني والبنية التحتية الثقافية للمملكة.

وزارت معالي الشيخة مي بنت محمد آل خليفة برفقة الدكتور ماهر الشاعر قاعة المدافن بالمتحف الوطني والتي كانت هيئة البحرين للثقافة والآثار قد افتتحتها أواخر شهر يونيو الماضي بحضور زوار البحرين القادمين للمشاركة في اجتماع لجنة التراث العالمي الثاني والأربعين، وبعد جهود كبيرة بذلتها في إعادة إحيائها بدعم من القطاع الخاص.



وأكدت الشيخة مي أهمية توطيد التعاون والتواصل ما بين جميع الجهات بما يحقق المنجز الإنساني ويرتقي بالأجواء الثقافية المحلية، مشيدة بالدعم المستمر الذي تقدّمه ديار المحرّق لإثراء المنجزات الحضارية البحرينية والترويج للصورة الأجمل للمملكة.



وأطلعت رئيسة هيئة البحرين للثقافة والآثار الدكتور الشاعر على آخر تطورات النشاط الثقافي في البحرين، حيث أوضحت أن الهيئة تعمل على قدم وساق من أجل انجاز مشاريع مميزة خلال الفصل الأخير من عام 2018م، والذي تحتفي خلاله بالمحرق عاصمة للثقافة الإسلامية في نهاية سبتمبر تحتفل الهيئة بيوم السياحة العالمي وتطلق جواز عبور السياحة الثقافية في نسخته الثانية، أما خلال شهر أكتوبر فسيكون الجمهور في البحرين على موعد مع مهرجان البحرين الدولي للموسيقى، وفي نهاية نوفمبر تفتتح الهيئة مركز زوار موقع طريق اللؤلؤ المسجل على قائمة التراث العالمي لمنظمة اليونيسكو.



بدوره أشاد الدكتور ماهر الشاعر بجهود هيئة البحرين للثقافة والآثار في تعزيز الأجواء الثقافية في المملكة، معرباً عن أمله في أن يحمل المستقبل القريب تعاوناً ما بين ديار المحرق وهيئة البحرين للثقافة والآثار من خلال مشاريع البنية التحتية الثقافية التي تناسب ما تمتلكه البحرين منجزات حضارية وثقافية.



م.ا.ب/ع ع



بنا 1313 جمت 05/09/2018





عدد القراءات : 14 اخر تحديث : 2018/09/05 - 37 : 04 PM