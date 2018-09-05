جلالة الملك المفدى يتلقى برقية تهنئة من رئيس شركة الخليج لصناعة البتروكيماويات

المنامة في 5 سبتمبر / بنا / تلقى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه برقية تهنئة من الدكتور عبدالرحمن جواهري رئيس شركة الخليج لصناعة البتروكيماويات رفع فيها اسمى آيات التهاني والتبريكات لجلالة الملك المفدى بمناسبة الإنجاز الرياضي الكبير الذي حققته بعثة مملكة البحرين في دورة الألعاب الآسيوية الثامنة عشرة التي اختتمت مؤخرا في العاصمة الاندونيسية جاكرتا، حيث حققت المملكة 26 ميدالية متنوعة في مختلف الالعاب.



واشاد جواهري بهذا الإنجاز الرياضي المشرف الذي يأتي نتيجة متابعة واهتمام جلالة الملك المفدى للرياضة والرياضيين في المملكة، ودعم جلالته اللامحدود لقطاع الرياضة، منوها بالمستوى الرياضي الطيب الذي ظهرت به البعثة الرياضية البحرينية في هذه الدورة والذين كانوا بالفعل عند حسن ظن الجميع، مؤكدا أن هذه الإنجازات ستكون بإذن الله تعالى مقدمة لمزيد من التميز الرياضي في قادم المنافسات والبطولات الرياضية الإقليمية منها والعالمية ، داعيا المولى جلت قدرته أن يحفظ جلالة الملك المفدى ويمتعه بوافر الصحة والسعادة.



خ.ب/ع ع



بنا 1311 جمت 05/09/2018





عدد القراءات : 18 اخر تحديث : 2018/09/05 - 26 : 04 PM