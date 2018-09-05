القائد العام لقوة دفاع البحرين يستقبل مدير عام مكتب النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء

المنامة في 5 سبتمبر / بنا / استقبل صاحب المعالي المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين في مكتبه بالقيادة العامة صباح اليوم الأربعاء، معالي الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة مدير عام مكتب النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء.



ورحب صاحب المعالي القائد العام لقوة دفاع البحرين بمعالي مدير عام مكتب النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، حيث تم خلال اللقاء مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.



م.ا.ب/ع ع



بنا 1307 جمت 05/09/2018





عدد القراءات : 24 اخر تحديث : 2018/09/05 - 23 : 04 PM