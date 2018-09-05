لدى استقباله مدير عام قناة رؤيا الأردنية ..وزير الإعلام يشيد بالعلاقات المتميزة مع الأردن المنامة في 5 سبتمبر/ بنا / استقبل سعادة السيد علي بن محمد الرميحي وزير شؤون الإعلام في مكتبه اليوم السيد فارس الصايغ مدير عام قناة رؤيا الأردنية بمناسبة زيارته للبلاد.

وأعرب وزير شؤون الإعلام خلال اللقاء عن تقديره للتعاون والتنسيق الإعلامي الوثيق بين البلدين الشقيقين، لاسيما في مجال الإعلام المرئي والمسموع وتبادل الأخبار والمعلومات ونقل الخبرات الفنية والبشرية، مؤكدًا اعتزاز مملكة البحرين بالمواقف الإعلامية الأردنية الأخوية الثابتة إلى جانب أمن واستقرار البحرين والخليج العربي.



ومن جانبه، توجه مدير قناة رؤيا الأردنية فارس الصايغ بالشكر والتقدير إلى سعادة وزير شؤون الإعلام على اهتمامه بتعزيز العمل الإعلامي المشترك، مشيدًا بما تشهده مملكة البحرين من تطورات إعلامية متميزة وإنجازات تنموية وحضارية رائدة في ظل المشروع الإصلاحي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى.







م.ا.ب/ع ذ



بنا 1236 جمت 05/09/2018





عدد القراءات : 32 اخر تحديث : 2018/09/05 - 55 : 04 PM