مستشار جلالة الملك لشؤون الإعلام يستقبل السيد عبدالله عيسى حاجي محمد المنامة في 5 سبتمبر/ بنا / استقبل سعادة السيد نبيل بن يعقوب الحمر مستشار جلالة الملك لشؤون الإعلام بمكتبه في قصر القضيبية اليوم السيد عبدالله عيسى حاجي محمد والذي أهداه نسخة من رسالة الماجستير -جامعة العلوم التطبيقية- والتي أعدها وهي بعنوان "تأثير ممارسات إدارة الموارد البشرية على الاحتفاظ بالموظفين.

وقد نوه المستشار الاعلامي بالجهد الذي بذله السيد عبدالله حاجي في اعداد هذه الرسالة ، معرباً عن اعتزازه بجهود الشباب البحريني وسعيهم الدائم لتحقيق الإنجازات والنجاحات في المجالات البحثية ، وإعداد الدراسات العلمية المتنوعة، متمنياً له دوام التوفيق والنجاح في إعداد المزيد من الأبحاث والدراسات المتميزة.

من جهته أعرب السيد عبدالله عيسى حاجي عن شكره وتقديره للسيد نبيل الحمر على إشادته بمحتوى هذه الرسالة ، مثمناً دعمه ومساندته للكفاءات البحرينية التي تخدم مسيرة الوطن في كل التخصصات..







خ.ب/ع ذ



بنا 1235 جمت 05/09/2018





عدد القراءات : 34 اخر تحديث : 2018/09/05 - 22 : 04 PM