بناء على توجيهات سمو ولي العهد .. وزير شئون الكهرباء والماء يجتمع بوفد رفيع المستوى من مؤسسة الأمير تشارلز ويبحث معهم خطط استخدام الطاقة المتجددة في "مدينة خليفة" المنامة في 5 سبتمبر / بنا / انطلاقاً من اهتمام صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الاعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء بتشجيع استخدام الطاقة المتجددة والمستدامة من أجل التنمية الشاملة في مملكة البحرين وتحقيق الرؤية الاقتصادية 2030، استقبل الدكتور عبدالحسين بن علي ميرزا وزير شئون الكهرباء والماء بمكتبه وفداً رفيع المستوى من مؤسسة الأمير تشارلز برئاسة السيد Kim Hitch المدير التنفيذي للمؤسسة وبحضور المهندس عدنان محمد فخرو نائب الرئيس التنفيذي للتوزيعات وخدمات المشتركين بهيئة الكهرباء والماء والمهندس سامي عبدالله بوهزاع الوكيل المساعد لمشاريع الإسكان بوزارة الإسكان وعدد من المسئولين بوحدة الطاقة المستدامة.

وفي بداية اللقاء رحب الوزير ميرزا بالحضور مشيداً بجهود مؤسسة الأمير تشارلز بالتعاون مع وزارة الإسكان في إنجاح تنفيذ مشروع مدينة خليفة بصورة متكاملة، وقدم الوزير خلال اللقاء عرضاً مرئياً عن خطط ومشاريع الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة في مملكة البحرين والانجازات التي تحققت في هذا المجال بدعم ومتابعة اللجنة التنسيقية برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، وتم بحث إمكانية تطبيق استخدامات الطاقة المتجددة والخضراء على أرض الواقع في مدينة خليفة وجعلها نموذجاً للمدن الخضراء، عبر تطبيق التقنيات المؤدية الى زيادة كفاءة الطاقة وترشيد الاستهلاك، وحزمة من المشاريع الأخرى التي تساهم في جعل مدينة خليفة مثالاً لأحدث المدن الإسكانية الحكومية العصرية المستدامة الخضراء.



وقال الدكتور ميرزا إن اهتمام مؤسسة الأمير تشارلز بموضوع تطبيق الطاقة المستدامة في مدينة خليفة يعتبر مبادرة هامة وخطوة متقدمة في سبيل تحقيق الأهداف الوطنية المتعلقة بالطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة والتي أقرها مجلس الوزراء في العام الماضي للوصول الى 5% من نسبة الطاقة المتجددة في إجمالي الطاقة الكهربائية في مملكة البحرين بحلول عام 2025 ونسبة 6% من كفاءة الطاقة بحلول العام ذاته، مثمناً الوزير توجيهات القيادة والحكومة في دعم مشاريع الطاقة المستدامة في البلاد وإعطائها بالغ اهتمامهم وتشجيعهم والمتابعة المستمرة والحثيثة للوصول إلى الأهداف المنشودة.



من جانبه تقدم السيد Hitch الرئيس التنفيذي لمؤسسة الأمير تشارلز والوفد المرافق بجزيل الشكر والتقدير للوزير ميرزا والمسئولين على حسن الاستقبال والحفاوة والترحيب والاجتماع المثمر الذي وضع الملامح بشكل واضح للطريق نحو تطبيق الطاقة الخضراء في مدينة خليفة خلال المرحلة القادمة.





ع إ ح/ع ذ



بنا 1235 جمت 05/09/2018





عدد القراءات : 35 اخر تحديث : 2018/09/05 - 23 : 04 PM