جلالة الملك المفدى يتلقى برقية تهنئة من معالي أمين عام مجلس الدفاع الأعلى المنامة في 5 سبتمبر / بنا / تلقى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه برقية تهنئة من معالي الفريق الركن الشيخ دعيج بن سلمان آل خليفة أمين عام مجلس الدفاع الأعلى رفع فيها اسمى آيات التهاني والتبريكات لجلالة الملك المفدى بمناسبة الإنجاز التاريخي الذي حققته بعثة مملكة البحرين في دورة الألعاب الآسيوية الثامنة عشر التي اختتمت مؤخرا في العاصمة الاندونيسية جاكرتا حيث حققت المملكة افضل مشاركة لها بإحرازها 26 ميدالية متنوعة في مختلف الألعاب ، مؤكدا أن هذا الإنجاز الرياضي يعد من أهم الإنجازات التي تحققت لمملكة البحرين منذ مشاركتها في دورة الألعاب الآسيوية ، مشيدا بمتابعة واهتمام جلالة الملك المفدى للحركة الرياضية في البحرين مما ساهم في تطورها ورقيها وتحقيق المزيد من الإنجازات على المستوى الإقليمي والدولي ، سائلا المولى عز وجل يحفظ جلالة الملك المفدى ويمتعه بموفور الصحة والسعادة.



خ.ب/ع ذ



بنا 1233 جمت 05/09/2018





عدد القراءات : 35 اخر تحديث : 2018/09/05 - 01 : 04 PM