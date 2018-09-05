مستشار جلالة الملك لشؤون الاعلام يستقبل السيدة نورة عثمان جمعة عثمان علي آل حسين المنامة في 5 سبتمبر/ بنا / استقبل سعادة السيد نبيل بن يعقوب الحمر مستشار جلالة الملك لشؤون الاعلام بمكتبه في قصر القضيبية اليوم السيدة نورة عثمان جمعة عثمان علي آل حسين والتي أهدته نسخة من رسالة الماجستير -الجامعة الأهلية - والتي أعدتها وهي بعنوان "العوامل المؤثرة في تطور التعليم والتدريب الإعلامي في مملكة البحرين – دراسة مستقبلية ".

وقد أثنى السيد الحمر على الجهد الطيب الذي بذلته السيدة نورة في اعداد هذه الرسالة لكل ما من شأنه الارتقاء ونمو التعليم والتدريب الإعلامي في المملكة ، مشيداُ بأبناء البحرين وحرصهم المستمر على تعزيز مكانة وطنهم وتطوره وازدهاره في جميع المجالات ، متمنياً لها كل التوفيق والنجاح .

من جانبها أعربت السيدة نورة آل حسين عن شكرها وتقديرها للمستشار الاعلامي نبيل الحمر على استقباله لها وعلى دعمه وتشجيعه لأبناء مملكة البحرين لمواصلة مسيرتهم في خدمة وطنهم ومجتمعهم.





خ.ب/ع ذ



بنا 1232 جمت 05/09/2018





عدد القراءات : 36 اخر تحديث : 2018/09/05 - 25 : 04 PM