انعقاد أعمال مؤتمر مدراء شرطة النجدة في الدول العربية تونس في 5 سبتمبر / بنا / انعقدت بمقر الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب في العاصمة التونسية اليوم، أعمال مؤتمر مدراء شرطة النجدة في الدول العربية، بمشاركة ممثلين عن وزارات الداخلية في الدول العربية.



وأكد الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب الدكتور محمد بن علي كومان في كلمته الافتتاحية، أن المؤتمر يمثل فرصة لبحث سبل تعزيز التعاون بين أجهزة شرطة النجدة في الوطن العربي بما يدعم الخدمات الجليلة التي تقدمها هذه الأجهزة للمواطنين على مدار الساعة، مبرزاً الدور الوقائي المهم الذي تقوم به شرطة النجدة للحيلولة دون حدوث الجريمة من خلال التدخل السريع عند أي تهديد أمني والتعامل مع ذلك التهديد بحيث يتم إبطال المخطط الإجرامي وتتم المحافظة على الأرواح والممتلكات.



وبين أن شرطة النجدة تلعب كذلك دوراً أساسياً بوصفها أول جهاز يتدخل عند وقوع الجريمة فيقوم بالإجراءات الأولية، وهي بذلك تجسد الإحساس بالأمن لدى المواطن؛ إذ أنها أول جهة يتم اللجوء إليها عند أي شعور بالتهديد، وإن فاعلية الاستجابة لنداءات الاستغاثة ونجاعة التدخل وطريقة التعامل مع المواطنين في تلك الحالات النفسية الصعبة تشكل كلها عوامل مهمة في الانطباع الذي يتولد لدى الناس عن شرطة النجدة خاصة وعن أجهزة الشرطة عموماً.



وشدد كومان على ضرورة الاهتمام بتدريب العاملين في هذا الجهاز وتأهيلهم تأهيلاً لا يقتصر على إكسابهم مهارات في التدخل والتعامل مع التهديدات الإجرامية ، وإنما كذلك بتأهيلهم تأهيلاً نفسياً واجتماعياً يسمح لهم بتقديم الدعم النفسي للضحايا والتعامل معهم بطريقة تخفف صدمتهم وتضمن حقوقهم وخصوصيتهم وتعزز ثقتهم بالمرفق الأمني، مؤكداً أن اعتماد أساليب الشرطة المجتمعية يمكن أن يسهم كثيراً في نجاح هذه المهمة.



وناقش المؤتمر عدداً من الموضوعات من بينها هياكل ومهام شرطة النجدة في الدول العربية، وتجارب الدول الأعضاء في مجال عمل أجهزة شرطة النجدة وسبل تعزيز التعاون بين هذه الأجهزة على المستوى العربي.



ع ع



بنا 1155 جمت 05/09/2018





عدد القراءات : 24 اخر تحديث : 2018/09/05 - 03 : 03 PM