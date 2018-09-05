الرئيس السوداني يلتقي مع رئيس الاتحاد الإفريقي بكين في 5 سبتمبر/ بنا / التقى الرئيس السوداني عمر حسن البشير في بكين اليوم الرئيس الرواندي بول كاغامي الرئيس الحالي للاتحاد الإفريقي على هامش قمة منتدى التعاون الصيني الإفريقي.



وذكرت وكالة الانباء السودانية "سونا" ان الرئيس السوداني أطلع الرئيس كاغامي خلال اللقاء على البداية المشجعة للمفاوضات بين طرفي النزاع في جمهورية إفريقيا الوسطى بالخرطوم الأسبوع الماضي.



كما تطرق اللقاء إلى إمكانية مشاركة الاتحاد الإفريقي في المفاوضات في وقت لاحق. واستعرض الرئيسان كذلك ترتيبات التوقيع النهائي على اتفاق السلام والمصالحة في دولة جنوب السودان.



م خ



بنا 1021 جمت 05/09/2018





عدد القراءات : 61 اخر تحديث : 2018/09/05 - 33 : 01 PM