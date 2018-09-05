الوزير المسؤول عن شؤون الدفاع بسلطنة عمان يستعرض مع قائد العمليات المشتركة البريطانية التعاون العسكري مسقط في 5 سبتمبر/ بنا / التقى الوزير المسؤول عن شؤون الدفاع بسلطنة عمان اليوم الفريق بحري تيموثي فريزر قائد العمليات المشتركة البريطانية الذي يزور مسقط حالياّ.



وذكرت وكالة الانباء العمانية انه تم خلال اللقاء بحث عدد من الأمور ذات الاهتمام المشترك واستعراض مجالات التعاون العسكري القائم بين البلدين، والتحضيرات الجارية للتمرين المشترك العماني البريطاني (السيف السريع /3) الذي سينفذ في السلطنة خلال النصف الثاني من شهر أكتوبر المقبل.



وأكد الوزير المسؤول عن شؤون الدفاع بسلطنة عمان على أهمية هذا التمرين للجانبين العماني والبريطاني وبما يحقق الأهداف المتوخاة، ويجسد مستوى العلاقات التاريخية الوثيقة بين البلدين والتعاون العسكري بين قواتهما المسلحة.



من جانبه أشاد الفريق بحري قائد العمليات المشتركة البريطانية بالتحضير والاستعداد لتمرين (السيف السريع /3) وبما يمثله من رسالة تظهر مدى التعاون القائم بين البلدين.





م خ



بنا 1014 جمت 05/09/2018





عدد القراءات : 73 اخر تحديث : 2018/09/05 - 30 : 01 PM