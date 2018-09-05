الاحتلال الاسرائيلي يهدم منزلا في القدس المحتلة ويغلق معبر بيت حانون حتى إشعار آخر القدس المحتلة في 5 سبتمبر/ بنا / هدمت جرافات تابعة لبلدية الاحتلال الاسرائيلي في مدينة القدس المحتلة، اليوم منزلا في حي الصلعة ببلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك.



وكانت قوات الاحتلال الاسرائيلي ضربت طوقا عسكريا محكما على محيط المنطقة، والمنزل الذي تعود ملكيته لعائلة أبو صوي، ومنعت اقتراب الفلسطينيين من المكان، قبل أن تشرع بعملية الهدم.



من جهة اخرى أغلقت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم معبر بيت حانون "إيريز"، أمام تنقل الأفراد والحالات الإنسانية، تحت حجج واهية.



وأفادت وكالة الانباء الفلسطينية بأن سلطات الاحتلال أبلغت الارتباط الفلسطيني على معبر بيت حانون، بإغلاق المعبر (المخصص للأفراد ولتنقل الأجانب وموظفي المؤسسات الدولية العاملة في القطاع والحالات الإنسانية من المرضى، الذين يعالجون في مستشفيات الضفة الغربية والقدس المحتلة) حتى إشعار آخر بحجة قيام فلسطينيين بالتظاهر أمام المعبر أمس.



وأشارت الى ان العشرات من المواطنين تظاهروا مساء أمس، على مقربة من معبر بيت حانون، احتجاجاً على قرار الرئيس الأمريكي، دونالد ترمب وقف المساعدات المالية المقدمة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا".







م خ



بنا 0926 جمت 05/09/2018





عدد القراءات : 62 اخر تحديث : 2018/09/05 - 34 : 12 PM