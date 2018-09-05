وزير الإعلام الباكستاني: لن نسمح لأي جهة بالمساس بالحرمين الشريفين وأمن وسيادة السعودية إسلام آباد في 05 سبتمبر/ بنا / قال وزير الإعلام في جمهورية باكستان الإسلامية فؤاد شودري إن المملكة العربية السعودية تتمتع بموقع مهم في المحيط الإسلامي، حيث المسجد الحرام مهبط الوحي والمسجد النبوي الشريف، فضلا عن كون سياساتها تحظى بالاحترام في المحيط الإسلامي والعالمي، مؤكدا أن الحكومة والشعب الباكستاني يقدرون بشكل كبير وعالي الجهود الجبارة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود في خدمة وتوسعة الحرمين الشريفين في مكة المكرمة والمدينة المنورة.



وثمن شودري في تصريح لوكالة الأنباء السعودية نجاح السعودية المستمر في إدارة موسم الحج بامتياز واقتدار، والجهود الكبيرة والتحضيرات التي تقوم بها بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود لتمكين الحجاج من أداء مناسكهم بيسر وسهولة، منوها بعمق العلاقات التي تربط بلاده مع المملكة العربية السعودية ووصفها بالاستراتيجية التي ستشهد مزيداً من القوة والمتانة مستقبلا.



وأكد أن الباكستان لن تسمح لأي جهة كانت المساس بالحرمين الشريفين وأمن وسيادة المملكة مشدداً على أن أَي اعتداء على المملكة العربية السعودية يعد اعتداءً على باكستان، عاداً المملكة شريكا مهما لباكستان والعلاقات الثنائية عميقة الجذور وستشهد مزيداً من النماء والتنوع في المستقبل.



وأكد وزير الإعلام الباكستاني أهمية التواصل المستقبلي بين وزارتي الإعلام في البلدين والاستفادة من التجارب والخبرات بينهما وتوسيع قاعدة التعاون في مجال إبراز صورة الإسلام السمحة التي ترفض الاٍرهاب، مشيرا إلى أن المملكة العربية السعودية وباكستان رفضتا أي شكل من أشكال الإرهاب أو التطرف وتدعمان قيم الإسلام الوسطي والاعتدال والتسامح، مبينا إن العلاقة بين المملكة وباكستان ستشهد مزيداً من الديناميكية والحيوية في جميع الميادين السياسية والعسكرية والإعلامية والاستثمارية.



وأضاف إن المملكة وباكستان تحافظان على علاقات سياسية وعسكرية واقتصادية وأمنية وثقافية وثيقة وقوية، ونادراً ما توجد في تاريخ الصداقة العالمية، والشراكة القادمة مع المملكة العربية السعودية ستكون طويلة الأمد وعلى مستويات عديدة وفي العديد من المجالات.

وأشار إلى أن باكستان ستعمل مع المملكة على نطاق واسع على المستوى الإسلامي والدولي، في إطار المنظمات الإقليمية والعالمية بما في ذلك منظمة التعاون الإسلامي لإيجاد حلول للقضايا الإسلامية وتحقيق الأمن والسلام العادل والشامل في منطقة الشرق الأوسط وجنوب أسيا.





و.ش



بنا 0923 جمت 05/09/2018





عدد القراءات : 52 اخر تحديث : 2018/09/05 - 33 : 12 PM