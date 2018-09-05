قتلى وجرحى من حركة طالبان في اشتباكات شمال أفغانستان كابول في 05 سبتمبر/ بنا / قتل وأصيب 19 شخصا على الاقل، بينهم قادة من حركة طالبان وأفراد أمن، خلال اشتباكات بإقليم باغلان، شمال أفغانستان.



وقال فيلق شاهين (209)، التابع للجيش الافغاني، في الشمال، في بيان إن ستة مسلحين على الاقل قتلوا، خلال الاشتباكات مع قوات الامن، بقرية لاكان.



وأضاف فيلق شاهين أن 11 مسلحا على الاقل من طالبان، أصيبوا أيضا، خلال الاشتباكات، إلى جانب اثنين من أفراد الامن، تردد أن صحتهما مستقرة.









و.ش



بنا 0801 جمت 05/09/2018





عدد القراءات : 63 اخر تحديث : 2018/09/05 - 06 : 11 AM