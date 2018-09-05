"التربية" تفتح باب التسجيل في برنامج تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها المنامة في 05 سبتمبر/ بنا / أعلـنـت إدارة التعليم المستمر بوزارة التربية والتعليم عن فتح باب التسجيل للجمهور في برنامج تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها بمستوييه الأول والثاني، وذلك لغاية يوم الأربعاء المقبل الموافق للثاني عشر من سبتمبر الجاري.



ويشتمل كل مستوى من هذا البرنامج المجاني على 30 ساعة تدريبية، وسينفذ بمقر مدرسة المحرق الثانوية للبنين، وذلك خلال الفترة 16 سبتمبر - 4 نوفمبر 2018، يومي الأحد والثلاثاء، من الرابعة إلى السادسة مساءً بالنسبة للمستوى الأول، ومن السادسة إلى الثامنة مساءً بالنسبة للمستوى الثاني.



ولمزيد من المعلومات يرجى الاتصال على الأرقام التالية: 17897259-17897258-17878693-17878697.





ع إ ح/و.ش



بنا 0746 جمت 05/09/2018





عدد القراءات : 15 اخر تحديث : 2018/09/05 - 58 : 10 AM