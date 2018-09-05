تقرير عن حالة الطقس خلال شهر أغسطس 2018 المنامة في 5 أغسطس / بنا / ذكرت إدارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات في تقريرها الشهري بأن شهر أغسطس 2018 كان حارا بالنسبة إلى درجات الحرارة مع انخفاض في نسب الرطوبة وزيادة في سرعة الرياح مقارنة بالمعدل العام.



وبلغ المتوسط الشهري لدرجات الحرارة 35.5 م وذلك بزيادة قدرها 1.5م قياساً بالمعدل العام لشهر أغسطس، علماً بإن أعلى متوسط شهري لدرجات الحرارة لأشهر أغسطس كان 36.6 م والمسجل في أغسطس 2017.



كما بلغ المتوسط الشهري لدرجات الحرارة العظمى 39.6 م وذلك بزيادة قدرها 1.8 م قياساً بالمعدل العام. وبلغت أعلى درجة حرارة 44.5 م والتي سجلت بتاريخ 5 أغسطس في مطار البحرين الدولي علماً بأن أعلى درجة حرارة سجلت على الاطلاق لأشهر أغسطس كانت في 9 أغسطس 1993 حيث بلغت 45.7 م.



كما بلغت أعلى درجة حرارة في درة البحرين 45.6 م والتي سجلت بتاريخي 5 و 7 أغسطس. وقد بلغت درجة الحرارة العظمى أكثر من 40 م خلال 11 يوم من شهر أغسطس.



أما المتوسط الشهري لدرجات الحرارة الصغرى فقد كان 32.4 م وذلك بزيادة قدرها 1.9 م قياساً بالمعدل العام وبلغت أدنى درجة حرارة لشهر أغسطس 30.4 م بتاريخ 28 أغسطس في مطار البحرين الدولي ولكن تم تسجيل 27.6 م بتاريخ 21 أغسطس في درة البحرين.



وبلغ المتوسط الشهري للرطوبة النسبية في شهر أغسطس 52% في حين بلغ المتوسط الشهري للرطوبة النسبية العظمى 71% وبلغ المتوسط الشهري للرطوبة النسبية الصغرى 31%.



وعلى الرغم من أن درجات الحرارة كانت أعلى من المعدل العام ، كانت الرطوبة النسبية أقل بكثير من المعدل العام ماعدا في بعض الأيام بسبب استمرار هبوب الرياح الشمالية الغربية.



وتأثرت المملكة بالرياح الشمالية الغربية خلال شهر أغسطس باستثناء أيام قليلة، وبلغت نسبتها 40٪ وقد بلغت أعلى هبة للرياح 32 عقدة بتاريخي 1 و13 أغسطس في مطار البحرين الدولي ولكن تم تسجيل 37 عقدة بتاريخ 13 أغسطس في درة البحرين.



كما تأثرت مملكة البحرين بالغبار بتاريخ 13 أغسطس، وقد تدنت الرؤية الأفقية إلى 1500 متر بمطار البحرين الدولي.





ع إ ح/و.ش



بنا 0728 جمت 05/09/2018





عدد القراءات : 15 اخر تحديث : 2018/09/05 - 56 : 10 AM