اصابات بالاختناق خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في محيط جامعة القدس القدس المحتلة في 05 سبتمبر/ بنا / أصيب عدد من الفلسطينيين بالاختناق، اليوم الأربعاء، خلال مواجهات عنيفة اندلعت مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، في محيط جامعة القدس ببلدة أبو ديس جنوب شرق القدس المحتلة.



وقال الناشط المقدسي هاني حلبية لوكالة الانباء الفلسطينية، إن الاحتلال أغلق محيط جامعة القدس، وشارع المدارس في المنطقة، عقب اقتحامه البلدة، وشرع بإطلاق وابل من القنابل الصوتية الحارقة والغازية السامة والأعيرة النارية، صوب المواطنين، ما أسفر عن إصابة عدد منهم بالاختناق.



و.ش



بنا 0716 جمت 05/09/2018





عدد القراءات : 18 اخر تحديث : 2018/09/05 - 28 : 10 AM