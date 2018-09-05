المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان تستقبل نائب السفير البريطاني المنامة في 05 سبتمبر/ بنا / استقبلت ماريا خوري رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بمقر المؤسسة في ضاحية السيف السيد مقبول علي نائب السفير البريطاني والسيد كريس ثومبسون رئيس قسم البرامج في السفارة البريطانية وهيلين فلوكر رئيس فريق الخليج في وزارة الخارجية والكومنولث بالمملكة المتحدة، وذلك بحضور الدكتور خليفة بن علي الفاضل الأمين العام بالمؤسسة.



في مستهل اللقاء، رحبت خوري بنائب السفير، مشيدة بعمق العلاقات بين مملكة البحرين والمملكة المتحدة الصديقة وما تشهده من تطور ونماء في مختلف المجالات، وتم خلال اللقاء استعراض أبرز الانجازات والتحديات في المجال الحقوقي على المستوى المحلي، ودور المؤسسة الوطنية في التعاطي مع القضايا ذات الصلة بما يسهم في أن تكون مملكة البحرين نموذجا رائدا في الممارسة الحقوقية.



من جهته، أعرب نائب السفير البريطاني عن تقديره لما تقوم به المؤسسة من عمل إنساني، مؤكدا استعداد السفارة البريطانية لتقديم كل الدعم بما يخدم التطلعات في سبيل قيام المؤسسة الوطنية بتحقيق أهدافها واختصاصاتها بكل احترافية.





ن.ف/و.ش



بنا 0704 جمت 05/09/2018





عدد القراءات : 25 اخر تحديث : 2018/09/05 - 30 : 10 AM