أمريكا وفرنسا وبريطانيا وإيطاليا ترحب باتفاق وقف إطلاق النار في طرابلس طرابلس في 05 سبتمبر/ بنا / رحبت الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وإيطاليا باتفاق وقف إطلاق النار بين الأطراف المتحاربة في العاصم الليبية طرابلس.

وقالت هذه الدول في بيان مشترك: "نؤكد مجددا دعمنا القوي للممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة غسان سلامة في عمله على تحقيق وقف فوري ودائم للأعمال القتالية في العاصمة الليبية".



وكانت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا أعلنت الثلاثاء عن التوصل إلى اتفاق برعاية سلامة لوقف إطلاق النار بين الأطراف المتنازعة بطرابلس وإعادة فتح مطار معيتيقة بالعاصمة طرابلس.



ووقع الاتفاق ممثلون عن حكومة الوفاق الوطني والقادة العسكريين والأجهزة الأمنية والمجموعات المسلحة الموجودة في العاصمة وضواحيها، وفق ما ذكرت وكالة الانباء الالمانية.



ويتضمن الاتفاق وقفاً فورياً للأعمال العدائية وآلية لرصد الانتهاكات، والتزام الأطراف الموقعة على الاتفاق بوقف جميع الأعمال العدائية، وعدم القيام بأية تحركات عدائية من شأنها عرقلة تطبيق وقف إطلاق النار.



ووفقا للاتفاق ، تلتزم الأطراف الموقعة أيضا بعدم التعرض للمدنيين واحترام حقوق الإنسان على النحو المنصوص عليه في القوانين الوطنية والدولية.



و.ش



بنا 0522 جمت 05/09/2018





عدد القراءات : 28 اخر تحديث : 2018/09/05 - 31 : 08 AM