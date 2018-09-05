وصول أكثر من 415 ألف حاج إلى المدينة المنورة خلال موسم بعد الحج المدينة المنورة في 05 سبتمبر/ بنا / بلغ إجمالي عدد الحجاج الذين وصلوا المدينة المنورة بعد أن من الله عليهم بأداء مناسك الحج حتى يوم أمس 415,245 حاجاً, وفقاً للإحصائية اليومية التي أعلنتها وحدة الإعلام والتواصل الاجتماعي في لجنة الحج بالمدينة المنورة بالمملكة العربية السعودية.



وبينت الإحصائية أن 31,716 حاجاً قدموا براً للمدينة المنورة أمس عبر 802 حافلة, في حين سُجّل وصول 6 مركبات أخرى تقلّ 292 حاجاً, فيما غادر المدينة المنورة أمس 28,972 مسافراً عبر المنافذ الجوية والبرية متوجهين إلى بلدانهم.



وأشارت الإحصائية إلى أن إجمالي عدد الحجاج المتبقين في المدينة المنورة أمس بلغ 164,994 حاجاً, مقارنة بعدد المتبقين لنفس اليوم من العام الماضي 1438هـ, الذي بلغ 200,942 حاجاً.





و.ش



بنا 0509 جمت 05/09/2018





عدد القراءات : 49 اخر تحديث : 2018/09/05 - 28 : 08 AM