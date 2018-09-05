معالي رئيس المحكمة الدستورية يستقبل المستشار الدكتور أحمد محمد الحمادي المنامة في 5 سبتمبر/ بنا / استقبل معالي الشيخ خليفة بن راشد آل خليفة رئيس المحكمة الدستورية بمكتبه ، المستشار الدكتور أحمد محمد الحمادي المحامي العام للنيابة الكلية رئيس نيابة الجرائم الإرهابية، الذي أهدى إلى معاليه نسخة من رسالة الدكتوراه التي نالها من كلية الحقوق في جامعة عين شمس بجمهورية مصر العربية والموسومة بـ" الحماية الجنائية للشهود – دراسة تحليلية مقارنة".

وقد أشاد معالي الشيخ خليفة بن راشد بالجهود المبذولة في هذه الرسالة والنتائج المتحصلة منها لتكون مرجعا من المراجع القانونية للباحثين والدارسين القانونيين، متمنيا له دوام التوفيق والنجاح.



ل.ب / م خ



عدد القراءات : 71 اخر تحديث : 2018/09/05 - 03 : 08 AM