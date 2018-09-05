الإعصار "جيبي" يخلف 9 قتلى وأكثر من 340 مصابا في اليابان طوكيو في 5 سبتمبر/ بنا / قتل تسعة أشخاص على الأقل وأصيب أكثر من 340 آخرين جراء الإعصار "جيبي" الذي وصفته السلطات اليابانية بأنه أعتى عاصفة تضرب اليابان في 25 عاما.

ونقلت وكالة الانباء الالمانية عن وسائل الاعلام اليابانية اليوم إن نحو ثلاثة آلاف شخص قضوا الليل في مطار "كانساي" الدولي بعد أن اصطدمت ناقلة بجسر يربط المطار ومدينة "إيزوميسانو" مشيرة الى انه لم يصيب أي من أفراد طاقم الناقلة الـ 11 .



وذكرت الهيئة أن المطار ظل مغلقا اليوم الأربعاء مما أدى إلى إلغاء 162 رحلة. وغمرت المياه أحد مدارجه والطابق السفلي من مبنى المطار.



وقالت شركات الكهرباء المحلية ان حوالي 3ر1 مليون أسرة ظلت بدون كهرباء في وقت مبكر الأربعاء.



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عدد القراءات : 41 اخر تحديث : 2018/09/05 - 40 : 08 AM