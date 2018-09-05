مطالعات الصحف في مملكة البحرين المنامة في 5 سبتمبر / بنا / طالعتنا صحف مملكة البحرين اليوم الاربعاء بأبرز العناوين المتعلقة بتطورات الاحداث على كافة الاصعدة المحلية، كما افردت لأهم واخر التطورات المستجدة على الساحة، وفيما يلي أبرز العناوين:

/ رئيس الوزراء يؤكد: خدمة الوطن واجب نعتز به، فشعب البحرين يستحق الكثير.



رئيس الوزراء يستقبل وكيل الداخلية المساعد الكويتية ويؤكد: مسار التعاون والتنسيق بين البحرين والكويت يشهد تقدماً وتطوراً في المجالات كافة.



/ سلمها سمو الشيخ خليفة بن علي .. رئيس الوزراء يتسلم الإصدار الأول من صحيفة ( الجنوبية تايمز ) ويؤكد اعجابه بما تميزت به الصحيفة من مستوى متطور في المحتوى.



/ النواب يتفقون على رفض قانون التقاعد ( الإصرار على أن التفويض المطلق لهيئة التأمين من دون رقابة "خطر".



/ لدى استقباله وكيل الداخلية المساعد الكويتي، وزير الداخلية يشيد بالعلاقات الوثيقة بين قيادتي وشعبي البلدين



/ خلال اجتماع ثاني مع السفراء المعتمدين بالمملكة .. مساعد وزير الخارجية: سجل متميز للبحرين في مجال حماية وتعزيز حقوق الانسان.



/ وزير العمل يؤكد أهمية العمل المؤسسي في تسيير الجمعيات الخيرية.



/ المؤسسة الخيرية الملكية تكرم 535 طالباً وطالبة من المتفوقين اليوم.



/ نيابة عن سمو ولي العهد، خالد بن عبدالله يفتتح معرض إيكيا.



/ البحرين تتعرض لهجمة إلكترونية كل أسبوع.



/ ميرزا يؤكد البحرين ستدخل عصر المشتريات الخضراء مستقبلاً.



/ البحرين وسلطنة عمان الشقيقة تتفقان على تعزيز مسيرة التعاون الثاني في جميع المجالات السياسية الأمنية والاقتصادية.



الأعلى للشؤون الإسلامية يثمن دور السعودية في رعاية الحجاج، لقاء الملك برئيس وأعضاء المجلس فرصة للاستضاءة بتوجيهات جلالته.



/ المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية يدعو إلى الحفاظ على قدسية الشعائر الحسينية وعدم التسييس.



/ غرفة التجارة البحرينية تعين شاكر الشتر رئيساً تنفيذيا لها.



/ انخفاض استخراج رخص البناء والبيع والشراء بنسبة 50%.



/ خلال حفل افتتاح مهرجان سفن هيلز الدولي للأفلام في هنغاريا، خالد بن خليفة: البحرين تنطلق في ريادتها الثقافية والتاريخية من مبدأ الانفتاح والتنوع واحتضان الاختلافات.



/ وزارة الصحة تقر وبالتعاون مع وزارة التربية إلزامية الفحص الطبي المرحلي الشامل للطلبة المستجدين بالمرحلتين الإعدادية والثانوية.



/ الداخلية المصرية تنفي وجود عمل عدائي ضد السفارة الأمريكية.



/ الأونورا تطلب دعم الدول العربية بعد وقف واشنطن حصتها في التمويل.



/ احتجاجات البصرة .. احراق مبني المحافظة ومقتل ستة متظاهرين.





ع.إ.ح

عدد القراءات : 77 اخر تحديث : 2018/09/05 - 35 : 07 AM