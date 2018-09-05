الطقس في مملكة البحرين : حار ورطب مع بعض السحب

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2018/09/05 - 30 : 06 AM
المنامة في 5 سبتمبر/ بنا / أفادت إدارة الإرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات بأن الطقس اليوم الاربعاء في مملكة البحرين سيكون بإذن الله تعالى حاراً ورطباً أحيانا مع بعض السحب المتفرقة.
الرياح: شرقية بوجه عام من 5 الى 10 عقد وتصل من 13 إلى 18 عقدة احياناً.
ارتفاع الموج من قدم إلى قدمين قرب السواحل، ومن 2 إلى 4 اقدام في عرض البحر.
درجة الحرارة العظمى 39 درجة مئوية والصغرى 32 درجة مئوية.
الرطوبة النسبية العظمى 95 % الصغرى 40% .
شروق الشمس: 5:19 صباحاً الغرب: 5:53 مساءاً.
ع ا ح
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اخر تحديث : 2018/09/05 - 30 : 06 AM