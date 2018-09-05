17 قتيلاً في تصادم بين قطارين في أنغولا لواندا في 5 سبتمبر / بنا/ أعلنت السلطات في انغولا مصرع 17 شخصاً على الأقلّ وإصابة 12 آخرون بجروح إثر اصطدام قطارين ببعضهما البعض في جنوب غرب البلاد أمس الثلاثاء.



وقالت حكومة ولاية ناميب في بيان لها إن الحادث وقع صباح أمس في منطقة مونهينو عندما اصطدم قطار شحن تابع للشركة الوطنية لسكك الحديد الأنغولية بقطار صيانة تابع لشركة صينية كان متوقفاً على الخط الحديدي نفسه، مضيفة أن الحادث أوقع 17 قتيلاً على الأقل بينهم ميكانيكيان أحدهما أنغولي والآخر صيني، إضافة الى 12 جريحا، وفتحت السلطات تحقيقاً في الحادث الذي أشارت الدلائل الأولية إلى احتمال أن يكون سببه خطأ بشري.



م.ف.ق/خ.أ



بنا 2125 جمت 04/09/2018



عدد القراءات : 4 اخر تحديث : 2018/09/05 - 40 : 01 AM