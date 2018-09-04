رئيس مجلس إدارة جرافيتي أندور سكاي دايفينغ يستقبل رئيس الاتحاد البحريني للرياضات الجوية

المنامة في 4 سبتمبر/بنا/ استقبل سعادة الشيخ محمد بن راشد بن خليفة آل خليفة رئيس مجلس إدارة جرافيتي أندور سكاي دايفينغ مساء أمس الشيخ سلمان بن عبدالله آل خليفة رئيس الاتحاد البحريني للرياضات الجوية وعدد من أعضاء الاتحاد.



وقد تم خلال الاجتماع عرض استعدادات استضافة مملكة البحرين لبطولة العالم الثالثة للطيران الحر الداخلي، والتي ستقام في نفق جرافيتي أندور سكاي دايفينغ من ٢٥ الى ٢٨ اكتوبر المقبل، حيث أكد الشيخ محمد بن راشد بن خليفة آل خليفة حرصه على إنجاح هذا الاستحقاق وإظهاره بالصورة التي تليق بمكانة مملكة البحرين، مؤكدا أن الاستعداد قائم على قدم وساق لاحتضان هذا الحدث الرياضي العالمي.



وأشاد بالتعاون القائم بين جرافيتي أندور سكاي دايفينغ والاتحاد البحريني للرياضات الجوية مما سيسهم في انجاح البطولة واظهارها بأفضل مستوى تنظيمي وتنافسي ، منوها أن بطولة العالم الثالثة للطيران الحر الداخلي استطاعت ان ترسخ مكانتها في الوسط الرياضي كواحدة من أهم وابرز البطولات العالمية الناجحة.



من جانبه أعرب الشيخ سلمان بن عبدالله آل خليفة عن شكره وتقديره للشيخ محمد بن راشد آل خليفة على ما يقدمه من جهود ساهمت في تعزيز مكانة الرياضات الجوية والوصول بها الى ارفع المستويات لتحقيق مزيدا من الانجاحات والانجازات المشرفة في مجال الطيران الحر، مؤكدا استعداد الاتحاد البحريني للرياضات الجوية لتقديم الدعم لانجاح استضافة بطولة العالم الثالثة للطيران الحر الداخلي وابراز مملكة البحرين على المستوى العالمي، مشيدا بالجهود التي تبذلها (جرافيتي) في هذا المجال بما يسهم في تطوير رياضة الطيران الحر وتعزيز شعبيتها في المملكة وتحقيق المزيد من الإنجازات المشرفة.





خ.أ



بنا 1920 جمت 04/09/2018





عدد القراءات : 9 اخر تحديث : 2018/09/04 - 29 : 10 PM