وزارة التربية والتعليم: تحويل طلبة مدينة خليفة إلى مدارس جو وعسكر المنامة في 04 سبتمبر/ بنا/ أكدت إدارة العلاقات العامة والإعلام بوزارة التربية والتعليم أن الجهات المختصة بالوزارة تتخذ الاجراءات اللازمة لتحويل الطلبة الذين انتقلوا حديثاً للسكن بمدينة خليفة بالمحافظة الجنوبية، إلى المدارس الكائنة بمنطقتي جو وعسكر، بالنسبة للمرحلتين الابتدائية والإعدادية للبنين والبنات.



ودعت الإدارة هؤلاء الطلبة إلى استلام كتبهم الدراسية من مدارسهم الكائنة بمناطق سكنهم السابقة، خلال يوم غد الأربعاء واليوم الذي يليه، تمهيداً لانتظامهم بمدارسهم الجديدة خلال العام الدراسي الجديد.



ن.ع/خ.أ



بنا 1842 جمت 04/09/2018





عدد القراءات : 11 اخر تحديث : 2018/09/04 - 52 : 09 PM