بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا تعلن التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بالعاصمة طرابلس

طرابلس في 04 سبتمبر/بنا/ أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا إلى التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بالعاصمة طرابلس برعاية الممثل الخاص للأمين العام في ليبيا غسان سلامة.



جاء ذلك خلال اجتماع البعثة بأطراف النزاع الدائر بطرابلس الذي عقد اليوم في بمدينة الزاوية، حيث دعت البعثة جميع الأطراف المعنية، لاجتماع موسع لمناقشة الوضع الأمني في العاصمة طرابلس التي تشهد ضواحيها الجنوبية توترًا أمنيًّا تطور إلى اشتباكات عنيفة بين مجموعات مسلحة منذ أكثر من أسبوع.



كما أعلنت البعثة الأممية التوصل إلى اتفاق لإعادة فتح مطار معيتيقة بطرابلس الذي أعلن الجمعة الماضية توقف الملاحة الجوية لمدة 48 ساعة مبدئيًا ونقل الرحلات لمطار مصراتة الدولي، على خلفية الأحداث التي تشهدها العاصمة.



وقال مدير عام مطار معيتيقة الدولي لطفي الطبيب "إن إيقاف حركة الملاحة الجوية في المطار كان إجراءً احترازياً تحسبًا لأي طارئ وحفاظًا على الطائرات"، مؤكدًا أن قذيفة واحدة فقط سقطت قرب المهبط، بينما سقطت القذائف الصاروخية العشوائية في المناطق المجاورة للمطار.



خ.أ



بنا 1827 جمت 04/09/2018





عدد القراءات : 4 اخر تحديث : 2018/09/04 - 44 : 09 PM