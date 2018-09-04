الأمم المتحدة: الحل العسكري في أدلب سيكون كارثياً جنيف في 04 سبتمبر/بنا/ حذّرت الأمم المتحدة من شن معركة في إدلب حيث تهدد حياة 3 ملايين مدني، داعية إلى التوصل لحل سلمي لتجنب اراقة الدماء.



وأعرب المبعوث الدولي للازمة في سوريا ستيفان دي ميستورا في مؤتمر صحفي في جنيف اليوم الثلاثاء عن قلقه إزاء الهجمات التي تعرضت لها إدلب، داعياً كل الدول المعنية إلى ممارسة الضغوط لتجنب المدينة للدمار، حيث أن المحادثات التركية الروسية لم تكن حاسمة حتى الآن.



من جانبه دعا مستشار دي ميستورا للمساعدات الإنسانية إلى سوريا يان إيجلاند، جميع الأطراف إلى الحكمة والتعقل، مؤكداً أن تحرير إدلب لا يتم بالتدمير، حيث أن الحل العسكري سيكون كارثياً.



خ.أ



بنا 1651 جمت 04/09/2018





عدد القراءات : 8 اخر تحديث : 2018/09/04 - 08 : 08 PM