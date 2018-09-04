الإمارات تحتل المركز الأول عالميا في الإنفاق على السياحة الحلال بنحو 17.6 مليار دولار عام 2017 دبي في 4 سبتمبر /بنا/ احتلت دولة الامارات العربية المتحدة المركز الأول عالميا في الإنفاق على السياحة الحلال بحجم إنفاق بلغ نحو 17.6 مليار دولار خلال العام 2017 كما أنها استمرت في صدارة منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من حيث توفر أكثر بيئات العمل تنافسية للاستثمار في أنشطة السفر والسياحة وجاهزية التكنولوجيا المتقدمة وتقديم أفضل البنى التحتية للنقل الجوي في العالم، حسبما أكدت ذلك دراسة صادرة عن غرفة تجارة وصناعة دبي.



وحسب وكالة الانباء الاماراتية (وام) فإن إطلاق الدراسة جاء بالتزامن مع انعقاد الدورة الرابعة من القمة العالمية للاقتصاد الإسلامي التي تعقد تحت رعاية الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الامارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وتنظمها غرفة تجارة وصناعة دبي، ومركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي بالتعاون مع وكالة تومسون رويترز كشريك استراتيجي في الفترة ما بين 30 و31 أكتوبر من العام الجاري تحت شعار (معا لريادة المستقبل).



وبينّت الدراسة أنه بفضل ارتفاع نصيب الفرد من الدخل تتصدر دول مجلس التعاون الخليجي صدارة قائمة مصادر السياح المسلمين وذلك بناء على الإنفاق في الخارج حيث جاءت دولة الإمارات فى المرتبة الاولى في حين استمرت منطقة جنوب شرق آسيا بفضل توسع الطبقة الوسطى في الدول المكتظة بالسكان مثل أندونيسيا وماليزيا في صدارة القائمة من حيث عدد المسافرين المسلمين، مشيرة إلى أن نشاط مدونات السياحة الحلال في الإمارات شهدت نموا كبيرا في الأعوام القليلة الماضية، إلا أن هناك حاجة لمزيد من التركيز على شريحة سفر المسلمين ومثل هذا التطور يتطلب مبادرة ودعم ورعاية شركات الضيافة وخاصة أن هذه القناة تتميز بقلة التكلفة وكثافة التأثير مقارنة بقنوات الإعلان التقليدية.



وقال ماجد سيف الغرير رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة دبي وعضو مجلس إدارة مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي "أن هذه الدراسة والتي تعدها غرفة تجارة وصناعة دبي تأتي لترسم رؤية واضحة أمام صناع القرار في هذا القطاع حول مستقبل السياحة الحلال والبحث في أهم عوامل القوة التي تعزز من مكانتها كمنافس حقيقي أمام السياحة التقليدية كما أن الدراسة تؤكد على الموقع الريادي لدولة الإمارات في هذا المجال وبما يعزز من مكانتها كمركز عالمي للاقتصاد الإسلامي في جميع قطاعاته ومجالاته".



وأشارت الدراسة إلى أنه من "حيث مراعاة رغبات المسافرين المسلمين فقد جاءت الإمارات في المرتبة الثانية بعد ماليزيا وتقاسمتها مع أندونيسيا وذلك حسب مؤشر السفر الحلال العالمي في حين تبرز أنه وبناء على البيانات الصادرة عن مؤسسة "كريست ريتينغ" أن تقديرات الإنفاق في شريحة السفر الحلال حاليا تصل إلى 180 مليار دولار ويتوقع أن يبلغ 220 مليار دولار بحلول العام 2020 وذلك بعد تسجيل نمو سنوي تراكمي يقدر بنسبة 6.9 في المائه حيث تعتبر هذه النسبة أعلى من معدل النمو العالمي والذي يبلغ 4.3 في المائة".



كما توقعت الدراسة أن يحقق عدد المسافرين المسلمين نموا من 131 مليون مسافر في الوقت الحالي أو ما يشكل 10 في المائه من إجمالي السياح العالميين إلى حوالي 156 مليون مسافر في أنحاء العالم بحلول عام 2020 وذلك بمعدل نمو سنوي تراكمي متوقع أن يبلغ 6 في المائة، مبينة أنه "خلال العام 2017 بلغ متوسط إنفاق الفرد من المسافرين المسلمين حوالي 1,374 دولارا ويتوقع أن يرتفع هذا المبلغ إلى 1,410 دولار بحلول العام 2020 وذلك بفضل زيادة الدخل في اقتصاديات الأسواق الصاعدة حيث تقيم غالبية المسافرين المسلمين".



وأظهرت الدراسة أن "شريحة سفر المسلمين حققت في السنوات الأخيرة نموا مطردا مما صعب من تطور الممارسات والمعايير الموجودة في هذه الشريحة ودمج آخر ما توصلت إليه التكنولوجيا مبينة أن الكثير من وكالات السفر والفنادق والجهات الأخرى التي توقر خدمات الضيافة لهذه الشريحة لم تقم باستكشاف كافة إمكانيات التسويق وسط الشباب المسلمين وذلك على عكس المجالات التقليدية الأخرى من سوق السفر التي استخدمت وسائل التواصل الاجتماعي بشكل مكثف في الإعلان لها ومنحت فرصة ظهور مفهوم التسويق "مدونو السفر" وكذلك "المؤثرون على وسائل التواصل الاجتماعي" حيث حققت شعبية كبيرة وسط الشباب".



وتشهد الدورة الرابعة لقمة الاقتصاد الإسلامي مشاركة أكثر من 3000 من صناع القرار وصناع السياسات الحكومية إلى جانب نخبة من الخبراء في مجال الصناعة والاقتصاد والتعاملات المالية الإسلامية من جميع أنحاء العالم لمناقشة مختلف القضايا الرئيسية التي تؤثر على القطاع والتي من أهمها تأثير الرقمنة السريعة والتحولات الاقتصادية العالمية على تغيير ديناميكيات الاقتصاد الإسلامي العالمي ودورها في خلق تحديات وفرص جديدة للقطاع.





خ.أ



بنا 1639 جمت 04/09/2018





عدد القراءات : 9 اخر تحديث : 2018/09/04 - 46 : 07 PM