الرئيس ماكرون يجري تعديلا في الحكومة يشمل وزارتي البيئة والرياضة باريس في 04 سبتمبر / بنا / أجرى الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون تعديلا وزاريا جزئيا اليوم الثلاثاء شمل وزارتي البيئة والرياضة. حيث عين رئيس الجمعية الفرنسية السابق فرانسو دو روجي وزيرا جديدا للبيئة، وروكسانا ماراسينو وزيرة للرياضة في مكان الرياضية السابقة لورا فليسيل. بحسب وكالة فرانس برس .



ويأتي هذا التعديل الحكومي في وقت تشهد فيه شعبية الرئيس الفرنسي ماكرون تراجعا كبيرا حيث ان 64 بالمئة من الفرنسيين لا يساندون سياسته حسب استطلاع للرأي نشر في شهر اغسطس الماضي، وبعد الكشف عن نسبة النمو الاقتصادي لفرنسا للعام 2018 (1.7 بالمئة) بعدما كانت مقررة 1.9 بالمئة، ما سينعكس سلبا على الاقتصاد الفرنسي.



كما يأتي أيضا هذا التغيير الحكومي بعد أسبوع فقط من استقالة نيكولا هولو، أحد أبرز وزراء الحكومة الفرنسية الذي يحظى بشعبية واسعة لدى الفرنسيين وبعد أكثر من شهر فقط على فضيحة ألكسندر بينالا (المعاون الأمني للرئيس الفرنسي) التي هزت أركان قصر الإليزيه في عز الصيف.



ويسعى ماكرون من خلال هذا التعديل إلى لم صفوف الحكومة الفرنسية من جديد والمضي قدما في القيام بإصلاحات جديدة، وفي مقدمتها إصلاح نظام الصحة وتمرير قانون إنعاش النمو الاقتصادي فضلا عن إصلاح نظام التقاعد والضمان الاجتماعي.



ويواجه ماكرون دخولا اجتماعيا صعبا، يميزه بقاء نسبة البطالة على حالها رغم الوعود الحكومية (حوالي 9 بالمئة)، ما زاد انتقادات الفرنسيين والمعارضة للرئيس الذي يلقب بـ "رئيس الأغنياء"، لا سيما وسط الأحزاب اليسارية، بسبب خياراته الاقتصادية التي يصفونها بـ"خيارات ليبرالية" تخدم الأغنياء والطبقات العليا.







ع ذ



بنا 1631 جمت 04/09/2018





عدد القراءات : 24 اخر تحديث : 2018/09/04 - 39 : 07 PM