(الأشغال) تنتهي من إنشاء منفذ جديد للمنطقة الصناعية والتجارية بسلماباد المنامة في 04 سبتمبر/ بنا / صرحت وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني بأنها قد انتهت من أعمال انشاء المنفذ الجديد إلى المنطقة الصناعية والتجارية في سلماباد، موضحة بأن هذا الإجراء التحسيني سيسهل من الحركة المرورية أمام السائقين للوصول إلى منطقة غرب سلماباد، ويخدم مشروع معرض ايكيا البحرين والمشاريع التجارية المستقبلية في المنطقة.



وأكدت الوزارة أن المشروع يعد منفذًا جديدًا للمنطقة، كما أنه يساهم في سلاسة الحركة المرورية من خلال اشتماله على مسارين للدخول لمنطقة غرب سلماباد من شارع الشيخ خليفة بن سلمان ومسار للخروج إلى شارع الشيخ عيسى بن سلمان، إضافة إلى أن المشروع اشتمل على انشاء طريق مزدوج يربط بين شارع الشيخ عيسى بن سلمان وشارع 100.



وبينت الوزارة أن الطاقة الاستيعابية للشارع تبلغ حوالي ثلاثة آلاف مركبة في الساعة في الاتجاهين، موضحة بأن المشروع سيساهم في تعزيز شبكة الطرق التي تخدم المنطقة التجارية والصناعية الجديدة في سلماباد.



وأشارت الوزارة إلى أنه سيتم إنشاء منافذ أخرى للمنطقة بعد الانتهاء من حل تداخلات الأراضي وتعديل وضعيتها وفق المخطط العام الجديد للمنطقة، بذلك سيكون هناك شبكة طرق متكاملة في غرب سلماباد.



ويندرج المشروع في إطار الخطة الشاملة التي تقوم بها الوزارة لتطوير خدمات البنية التحتية للمشاريع التجارية، وذلك لمواصلة تعزيز ما تتمتع به المملكة من مزايا للقطاعات الاقتصادية والاستثمارية ، وبالتالي سيحقق سهولة تنقل الزبائن من مرتادي المشاريع التجارية والحيوية الهامة.



الجدير بالذكر أن قطاع النقل في المملكة يحظى دائماً بالمتابعة والاهتمام من قبل قيادة حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى لكونه يمس عصب الاقتصاد ويرتبط ارتباطاً وثيقا بالتنمية المستدامة التي يعتمد نجاحها على مدى توافر البنية الاساسية للطرق ولكونه يعد واحداً من أهم القطاعات التي تساهم بشكل فعال في نهضة المملكة.



ن.ع/ع ذ



بنا 1624 جمت 04/09/2018





عدد القراءات : 30 اخر تحديث : 2018/09/04 - 31 : 07 PM