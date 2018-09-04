(الأشغال) توقع اتفاقية توسعة محطة توبلي للصرف الصحي المنامة في 04 سبتمبر/ بنا / قام سعادة المهندس عصام بن عبدالله خلف وزير الاشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني اليوم الثلاثاء بتوقيع اتفاقية تنفيذ مشروع التوسعة الرابعة لمحطة توبلي لمعالجة مياه الصرف الصحي في ديوان الوزارة بالمنامة مع ائتلاف ثلاث من شركات المقاولات وهي (دبليو تي إي تكنولوجيا المياه، وشركة ازميل للمقاولات، وشركة تيكتون للهندسة والإنشاءات)، وذلك بحضور كل من وكيل شؤون الاشغال المهندس احمد عبدالعزيز الخياط والوكيل المساعد للصرف الصحي المهندسة أسماء جاسم مراد والوكيل المساعد للشئون المالية بوزارة المالية السيد طه محمود فقيهي وعدد من المسؤولين بوزارة الأشغال.



وقال سعادة الوزير إن هذه التوسعة هي التوسعة الرابعة منذ بناء المحطة في مطلع ثمانينات القرن الماضي، وتأتي لتطوير أحد أكبر وأقدم مرافق الصرف الصحي في المملكة، حيث يهدف لاستيعاب تدفقات مياه الصرف الصحي المتزايدة الواردة إلى المحطة نتيجة للتطور العمراني والزيادة السكانية، وذلك من خلال زيادة طاقتها الاستيعابية من 200 ألف متر مكعب لتصل إلى 400 ألف متر مكعب يومياً، وسوف يرفع المشروع من أداء مركز توبلي لإنتاج المياه المعالجة، وبالتالي سيسهم في تحسين الوضع البيئي والحياة الفطرية في المنطقة وخليج توبلي على الخصوص فضلاً عن زيادة انتاج المياه المعالجة المستخدمة في أعمال الري والتجميل الزراعي الأمر الذي سينعكس إيجاباً على مؤشرات التنمية المستدامة في المملكة. كما سيشمل المشروع بناء مرافق للتخلص من الحمأة الناتجة عن معالجة مياه الصرف الصحي بأفضل الطرق المتاحة بيئياً.



وقال سعادة الوزير إن المشروع يموّل بشكل مشترك من قبل الصندوق السعودي للتنمية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية ضمن برنامج التنمية الخليجي بقيمة 138 مليون دينار، وسينفذ المشروع على مدى 36 شهراً يتبعها شهران للتشغيل التجريبي.



يذكر أنه تم إرساء المناقصة من قبل مجلس المناقصات والمزايدات على المقاول ائتلاف دبليو تي أي تكتون ازميل بقيمة 138 مليون دينار (مائة وثمان وثلاثون مليون دينار) تشمل الأعمال الإنشائية بقيمة 77.8 مليون دينار (سبعة وسبعون مليون وثمانية مائة ألف دينار) و60 مليون دينـــار لأعمال التشغيل والصيانة لمدة عشر سنوات للمحطة القائمة والمحطة الجديدة.





ن.ع/ع ذ



بنا 1623 جمت 04/09/2018





عدد القراءات : 51 اخر تحديث : 2018/09/04 - 31 : 07 PM