معالي وزير الداخلية يشيد خلال استقباله وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون أمن الحدود بدولة الكويت بالعلاقات الوثيقة والتاريخية بين قيادتي البلدين وشعبيهما الشقيقين المنامة في 04 سبتمبر/ بنا/ استقبل الفريق الركن معالي الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية، صباح اليوم سعادة اللواء الشيخ سالم نواف الأحمد الجابر الصباح وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون أمن الحدود بدولة الكويت الشقيقة، وذلك بحضور سعادة الشيخ عزام بن مبارك الصباح سفير دولة الكويت الشقيقة لدى مملكة البحرين، وسعادة اللواء طارق بن حسن الحسن رئيس الأمن العام، وسعادة اللواء علاء سيادي قائد خفر السواحل.



وفي مستهل الاجتماع رحب معالي الوزير بوكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون أمن الحدود بدولة الكويت الشقيقة، مشيدا بالعلاقات الوثيقة والتاريخية التي تربط بين قيادتي البلدين وشعبيهما الشقيقين، ومنوها إلى حرص البلدين على مواصلة تطوير التعاون الثنائي المتميز خاصة في المجال الأمني بهدف تعزيزه وتوسيع آفاقه لخدمة المصالح المشتركة ومواجهة التحديات التي تستهدف الأمن والاستقرار.



وتم خلال اللقاء، بحث مجالات التعاون والتنسيق في مجالات الأمن البحري واستعراض القدرات الأمنية المتطورة التي يحققها مشروع السياج الأمني الالكتروني في تأمين الحدود، بالإضافة إلى جهود تطوير خفر السواحل وتزويده بأحدث المنظومات التكنولوجية والتدريبية ، كما تم بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.





ن.ع/خ.أ



بنا 1555 جمت 04/09/2018





عدد القراءات : 38 اخر تحديث : 2018/09/04 - 01 : 07 PM