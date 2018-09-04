سمو الشيخ عبدالله بن زايد يعقد جلسة حوارية مع عدد من اعضاء البرلمان البريطاني لندن في 4 سبتمبر / بنا / عقد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي جلسة حوارية مع عدد من أعضاء البرلمان البريطاني وذلك في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها سموه إلى المملكة المتحدة.



وذكرت وكالة انباء الامارات " وام " انه جرى خلال الجلسة الحوارية تناول عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك بالإضافة إلى استعراض جهود المجتمع الدولي لمكافحة التطرف والإرهاب وإرساء الاستقرار والسلام في شتى أنحاء العالم.

وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي أن دولة الإمارات والمملكة المتحدة ترتبطان بعلاقات استراتيجية راسخة تمتد لعقود من الزمن وتحظى برعاية واهتمام من قيادتي البلدين.

وأشار سموه إلى أن دولة الإمارات تدعم جهود المجتمع الدولي لتحقيق السلم والأمن والاستقرار في أي مكان بالعالم وذلك انطلاقا من نهجها الراسخ القائم على قيم الخير والسلام والعطاء الإنساني.

من جانبهم رحب أعضاء البرلمان البريطاني بزيارة سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي مؤكدين على أهمية هذه الزيارة في تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين وتنمية أوجه التعاون المشترك مع دولة الإمارات في شتى المجالات.

كما أشاد أعضاء البرلمان البريطاني بالجهود الذي تقوم بها دولة الإمارات لتعزيز السلم والأمن الدوليين وكذلك المبادرات الإنسانية التي تنفذها الدولة.

حضر اللقاء معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي ومعالي زكي أنور نسيبة وزير دولة وسعادة سليمان حامد سالم المزروعي سفير الدولة لدى المملكة المتحدة.







ع ذ



بنا 1534 جمت 04/09/2018





عدد القراءات : 10 اخر تحديث : 2018/09/04 - 45 : 06 PM