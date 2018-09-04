القائد: الاستمرار في التصدي للهجمات الالكترونية المنامة في 04 سبتمبر/ بنا / كشف السيد محمد علي القائد الرئيس التنفيذي لهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية عن استمرار عمليات التصدي للهجمات الالكترونية التي تتعرض لها المؤسسات الحكومية في المملكة، مشددا في الوقت ذاته على تعزيز التعاون مع الجهات المعنية لصد أي هجوم الكتروني وتعزيز الأمن والحماية للأنظمة الالكترونية ومنع أي اختراقات من العبث بأنظمة المؤسسات.



وقال الرئيس التنفيذي لهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية في تصريح له على هامش انعقاد مؤتمر سمارتيك لأمن المعلومات اليوم:" خلال العامين الماضيين استمرت الاختراقات الالكترونية ، ولا يمر أسبوع دون وجود اختراقات، ودورنا الرئيسي ينصب على القطاع الحكومي وحماية الأنظمة الالكترونية الخاصة فيها. ومسألة التعرض للهجمات والاختراقات الالكترونية هو أمر عالمي وليس حكرا على مملكة البحرين".



وأشار القائد إلى أن " حوالي 40 مؤسسة حكومية ترتبط أنظمتها الرئيسية بما في ذلك ما تقدمه من خدمات عن طريق الانترنت بنظام الحكومة الالكترونية، وانطلاقا من ذلك فإنه يترتب علينا حماية أمن المعلومات الخاص بها، وبالنسبة للاختراقات والهجمات الالكترونية فقد كانت ذات أثر محدود ولم تستطع التأثير أو إيقاف أي من الخدمات".



وأضاف:" نقوم في هذا الشأن بالتنسيق مع إدارة الجرائم الالكترونية للتصدي لأي اختراق او محاولة نرصدها عالميا ، ليتم اتخاذ جميع الاجراءات الاحترازية ومنع وصولها إلى البحرين".



الجدير بالذكر أن شركة «تريند مايكرو إنكوربوريتد» - وهي الشركة الرائدة على مستوى العالم في مجال حلول الأمن الرقمي - قد أوردت في تقريرها السنوي الخاص بالتوقعات الأمنية عن اعتقادها بأن قادة الشركات التجارية هذا العام ما زالوا يعانون من الهجمات السيبرانية التي يستفيد مجرموها من نقاط الضعف والثغرات الأمنية المعروفة.



من – رشا الابراهيم





ن.ع/ع ذ



بنا 1532 جمت 04/09/2018





عدد القراءات : 54 اخر تحديث : 2018/09/04 - 40 : 06 PM