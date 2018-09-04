الطقس المتوقع في البحرين ليوم غد الاربعاء حار ورطب مع بعض السحب أحيانا المنامة في 4 سبتمبر/بنا/ أفادت إدارة الارصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات أن الطقس المتوقع في البحرين من الساعة السادسة مساء اليوم الثلاثاء إلى الساعة السادسة من مساء غد الأربعاء حار ورطب مع بعض السحب أحيانا، وهناك فرصة لتكون ضباب خفيف عند الصباح الباكر في بعض المناطق.



الرياح شرقية بوجه عام من 5 إلى 10 عقد وتصل من 12 إلى 17 عقدة أحيانا.



ارتفاع الموج من قدم إلى قدمين قرب السواحل، ومن 2 إلى 4 أقدام في عرض البحر.



درجة الحرارة العظمى 40 درجة والصغرى 31 درجة.



الرطوبة النسبية العظمى 95% والصغرى 40%.



شروق الشمس في الساعة 05:19 صباحا وغروبها في الساعة 05:53 مساءا.





خ.أ



بنا 1520 جمت 04/09/2018





عدد القراءات : 70 اخر تحديث : 2018/09/04 - 24 : 06 PM