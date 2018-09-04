الامارات تطلق قمرها الصناعي "خليفة سات" في أكتوبر المقبل دبي في 4 سبتمبر / بنا / يستعد مركز محمد بن راشد للفضاء لإطلاق أول قمر صناعي إماراتي يتم تطويره بأيدي فريق من المهندسين الإماراتيين "خليفة سات" من المحطة الأرضية في مركز "تانيغاشيما" الفضائي في اليابان على متن الصاروخ / H-IIA / الذي تأكد موعد اطلاقه في 29 أكتوبر المقبل ليبدأ العمل في مداره لمدة خمس سنوات.



وذكرت وكالة الانباء الاماراتية "وام" ان عملية الإطلاق ستتم بالشراكة مع شركة ميتسوبيشي للصناعات الثقيلة المحدودة ومنظمة استكشاف الفضاء اليابانية "جاكسا" لينضم بذلك "خليفة سات" إلى الأقمار الصناعية الأخرى التابعة لمركز محمد بن راشد للفضاء ومنها "دبي سات-1" و"دبي سات-2".



وقالت الوكالة ان "خليفة سات" مخصص لأغراض رصد الأرض ويمتلك خمس براءات اختراع وبدأت مراحل إنجازه عقب إعلان سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي عن إطلاق مشروع خليفة سات في ديسمبر 2013 وتم تصميمه وتطويره وتصنيعه وإدارته بالكامل في مرافق مركز محمد بن راشد للفضاء بواسطة فريق من المهندسين والكفاءات الإماراتية العاملة بالمركز كما يعد أول قمر صناعي يتم تطويره داخل الغرف النظيفة في مختبرات تقنيات الفضاء التابعة للمركز.



ع ع



بنا 1422 جمت 04/09/2018





عدد القراءات : 24 اخر تحديث : 2018/09/04 - 22 : 06 PM