وزيرة الصحة تؤكد :الضمان الصحي الذي ستطبقه مملكة البحرين سيحقق التغطية الصحية الشاملة مسقط في 04 سبتمبر/ بنا / ترأست سعادة الأستاذة فائقة بنت سعيد الصالح وزيرة الصحة وفد مملكة البحرين المشارك في أعمال الاجتماع الوزاري (الطريق إلى التغطية الصحية الشاملة لإقليم شرق المتوسط)، الذي تستضيفه سلطنة عُمان بصلالة خلال الفترة من 3 وحتى 5 سبتمبر 2018م، وبتنظيم من المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط،، حيث شمل هذا الاجتماع الوزاري رعاية كريمة من صاحب السمو السيد أسعد بن طارق بن تيمور آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشئون العلاقات والتعاون الدولي والممثل الخاص لجلالة السلطان قابوس بن سعيد سلطان عمان، وحضره عدد من المشاركين من جميع دول الإقليم ( 22 دولة) يمثلها وزراء صحة ومسؤولين رفيعي المستوى من وزارات الصحة والمالية وخبراء عالميين وإقليميين وبرلمانيين وشركاء في التنمية.



وفي مداخلة لسعادة الأستاذة فائقة الصالح وزيرة الصحة خلال انعقاد الجلسة الخاصة بمناقشة محور الحق في الصحة والتغطية الصحية الشاملة أشارت سعادتها إلى أن مملكة البحرين تعمل على تطوير النظام الصحي لضمان واستدامة توفير التغطية الصحية الشاملة للسكان وذلك فقا لأفضل المعايير المتبعة عالمياً، مبينة سعادتها أن هذا النظام الصحي قد حظي بمراكز متقدمة، وذلك بفضل التوجيهات السديدة من القيادة الحكيمة.



وقالت سعادة الأستاذة الصالح في مداخلتها : إن مملكة البحرين قد اتخذت مجموعة من الإجراءات الكفيلة بتحقيق التغطية الصحية الشاملة ومنها سن التشريعات الضرورية وأهمها قانون الضمان الصحي الذي يستهدف جميع الفئات السكانية، ويعد الضمان الصحي نقلة نوعية، يهدف لتوفير منظومة صحية متكاملة ذات جودة عالية، تتسم بالمرونة والاستدامة المالية، وتقديم خدمات صحية عادلة وتنافسية ضمن إطار يحمي حقوق كافة الأطراف المشاركة في الضمان الصحي. وأضافت سعادة الوزيرة : إنه يتم تنفيذ نظام الحسابات الصحية في المملكة وذلك في سبيل تعزيز الحماية المالية إذ تعمل مملكة البحرين على إصلاح نُظم التمويل الصحي لفصل التمويل عن تقديم الخدمة عبر الضمان الصحي الاجتماعي.



وكانت جلسات الاجتماع الوزاري الطريق إلى التغطية الصحية الشاملة لإقليم شرق المتوسط قد تضمنت مناقشة محور التقدم نحو التغطية الصحية الشاملة وقدمت حلقات نقاشية رفيعة المستوى عن التجارب الوطنية في مجال التغطية، كما جرى توقيع الاتفاق العالمي للتغطية من جانب أصحاب السعادة والمعالي وزراء الصحة في إقليم شرق المتوسط.





ن.ع/ع ذ



بنا 1421 جمت 04/09/2018





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